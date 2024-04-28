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فيديو مرعب لاحتراق قطار محمل بالبنزين في الولايات المتحدة

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احتراق قطار محمل بالبنزين في الولايات المتحدة

وطن – اندلع حريق ضخم، إثر انحراف قطار محمّل بالبنزين والبروبان بين ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو في الولايات المتحدة، حيث اشتعلت النيران في ست عربات.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام أمريكية، لاندلاع النيران في القطار، وذلك خلال الحادث الذي وقع خلال اجتاح إعصار شمال شرق لينكولن.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، على الرغم من خروج القطار عن مساره بالقرب من الطريق السريع المزدحم.

وقررت السلطات إغلاق الطريق في منطقة الحادث، وهو طريق شحن رئيسي بين الولايتين وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة.

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حريق آخر في الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحددة أيضًا، اندلع حريق في نهاية رصيف يبلغ طوله 600 متر في أوشنسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واشتعلت النيران في مطعم شاغر، تصاعد إثرها دخان كثيف في سماء المنطقة.

واستغرق رجال الإطفاء ساعات عدة للسيطرة على الحريق، بعد أن تدخلت قوارب مختلفة لإخماد النيران، بمساعدة جوية من إحدى المروحيات التي أسقطت كميات من المياه فوق مكان الحريق، الذي لم تعرف أسبابه.

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