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ضربة موجعة .. مقتل وإصابة 14 جندياً في غزة على يدِ القسام في يوم واحد (شاهد)

بقلم
مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عن تنفيذ كمين ضدّ قوات الاحتلال بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وقصف مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم جنوب المدينة بقذائف الهاون.

وذكر موقع “روتر” الإسرائيلي أن 3 جنود اسرائيليين قتلوا، فيما أصيب 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، مشيرة إلى استخدام مقاتليها في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ “إف-16” كانت أطلقت على المدنيين ولم تنفجر.

كما أعلنت كتائب القسام قصفها بقذائف الهاون مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وشوهدت مروحيات إسرائيلية تهبط في ممر نتساريم وسط القطاع بعد قصف كتائب القسام المنطقة بقذائف الهاون. بينما انتشرت مقاطع مصورة لمروحيات تهبط في مستشفيات اسرائيلية وعلى متنها جنود مصابين .

من ناحيته، قال الباحث في الشأن الفلسطيني سعيد زياد إن “استهداف مقر قيادة الفرقة 99 بالهاون كان مجرد عملية تغطية بالنار على عملية استدراج محكمة لقوة صهيونية مؤللة، وقعت في كمين ألغام أعدّه مقاتلو الهندسة في كتيبة المغراقة في شارع السكّة”.

وأضاف: “جرى في الكمين استخدام العبوات الناسفة المضادة للمدرعات وصواريخ “F16″ التي أطلقها سلاح الجو للعدو على المدنيين ولم تنفجر”.

وقال: “هذا الكمين وقع بعد شهرين كاملين من عملية إعداد منطقة التأمين للطريق العملياتي في وسط القطاع”.

 

 

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