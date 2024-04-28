توتر غير طبيعي لنتنياهو خوفا من مذكرة اعتقاله.. ما انعكاسه على مفاوضات الصفقة؟

وطن – يعيش يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أزمة حقيقية جراء احتمالية صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية ما جعله في حالة توتر غير طبيعية.،

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن خوف نتنياهو من قرارات محكمة الجنايات الدولية هو السبب في المرونة الكبيرة في الموقف الإسرائيلي تجاه قضية صفقة تبادل الأسرى خلال زيارة الوفد المصري إلى تل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إنّ نتنياهو “خائف ومتوتر بشكل غير طبيعي”، جراء احتمال صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضافت أنّ نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية، عدداً مكثفاً من المكالمات الهاتفية مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه، وخاصة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت إلى أنّ نتنياهو يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس بايدن، للتحرك ضد إصدار المذكرة.

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ووفق المصادر، فإن نتنياهو يدرك أن مذكرة الاعتقال الدولية يمكن أن تجعله شخصاً مضطهداً، لذا فهو يستثمر في جهود إحباطها يومياً.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن احتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو.

وأضافت أن القرارات قد تصدر ضد وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.