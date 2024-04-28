“العدوان الإماراتي على السودان” يصل مجلس الأمن.. ما القصة؟

وطن – في مؤشر على حجم الغضب من دور أبو ظبي المشبوه، تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للبحث في “عدوان الإمارات على الشعب السوداني”.

وقال مسؤول دبلوماسي سوداني لوكالة فرانس برس، إن بلاده طلبت عقد الجلسة .للبحث في عدوان الإمارات على الشعب السوداني ومساندتها قوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش.

"فرانس برس" عن مسؤول سوداني: 🔸 السودان يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للبحث في "عدوان الإمارات على الشعب السوداني" ومساندتها قوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش#مأرب_برس — مأرب برس #اليمن (@marebpress) April 28, 2024

وأضاف المسؤول: “تقدم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد الميليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات”.

استجابةً لطلب السودان بعقد جلسة لمجلس الأمن عن العدوان الإماراتي.. يعقد المجلس صباح غد الاثنين اجتماعاً خاصاً لمناقشة الموضوع.#جيش_واحد_شعب_واحد #الامارات_دولة_مافيا pic.twitter.com/aMj0aPtfO2 — محمد النفيدي M.H (@Mohamed68641144) April 28, 2024

في سياق متصل، أفادت وكالة أنباء السودان “سونا” بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس، قدم الطلب ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس، وشدد على أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع يجعلها شريكة في كل جرائمها.

يأتي ذلك في ظل حالة توتر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى السلطة عمليا في البلاد، وبين الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات مصرّة على دعم العداون المسلح عسكريًا ولوجستيًا.. مندوب السودان في الأمم المتحدة يجدد اتهامه للإمارات بدعم ميليشيات الدعم السريع رافضًا وجودها بأي تسوية للصراع في بلاده#السودان #الإمار pic.twitter.com/AbR3IbjbKC — نون بوست (@NoonPost) April 23, 2024

اتهامات للإمارات

ويتهم الجيش السوداني، أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع وقائدها، محمد حمدان دقلو، في النزاع الذي اندلع بينهما في أبريل 2023.

يُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، طلب السودان من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد.

جاء ذلك بعدما اتهم قائد بارز في الجيش أبوظبي بمساندة قوات الدعم السريع.

وتزامن مع ذلك خروج تظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.

وفي أغسطس، عثر على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد.