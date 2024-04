إيلون ماسك ينشر فيديو لوزير الخارجية الإماراتي يشيطن المسلمين.. ونظام المهداوي: أبو ظبي تخدم الصهيونية

وطن – أعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، نشر مقطع فيديو سابق لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، يحذر فيه من “المسلمين في أوروبا”.

وفي مقطع الفيديو، يقول عبدالله بن زايد: “سيأتي يوم سنرى فيه متشددين متطرفين وإرهابيين بصورة أكبر بكثير يخرجون من أوروبا”.

وأضاف: “(سيحدث هذا) بسبب قلة اتخاذ القرارات ومحاولة اتخاذ ما هو صحيح سياسيا أو افتراض أنهم يعلمون الشرق الأوسط ويعلمون ما هو الإسلام ويعرفون الآخرين بصورة أكثر مما نعرفهم نحن، وأنا آسف ولكن هذا جهل تماما”، وفق تعبيره.

His words now sound prophetic. pic.twitter.com/JLYcABVH31

7 years ago, the UAE’s Foreign Minister issued a warning to the West.

فيما أعاد إيلون ماسك، نشر فيديو وزير الخارجية الإماراتي، وقال معقبا: “يعلم ما يقوله”، وذلك في تأكيد لما قاله عبدالله بن زايد.

He knows what he’s talking about https://t.co/2b9CCvQdPp

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024