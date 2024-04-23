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منها “السقوط وفقدان الأسنان” .. تفسير أكثر 5 أحلام شائعة “نفسياً”

بقلم
السقوط في الأحلام اثناء النوم

بالنسبة لعلم النفس الحديث، هناك الكثير من النظريات المتنوعة فيما يتعلق بطبيعة الأحلام.

وتقترح النظريات المعرفية أن الأحلام هي نتيجة ثانوية لمعالجة الدماغ للمعلومات، وتعمل على تعزيز ذكرياتنا مع تعزيز التعلم أيضاً.

على الرغم من أن وجهات النظر الحديثة تقدم رؤية قيمة، فإنها غالباً ما تلتف حول الرمزية العميقة والأهمية الشخصية التي تحملها الأحلام لكل واحد منا.

كما تظهر الأبحاث التي أجرتها مجلة «Motivation and Emotion» أنه في جميع أنحاء العالم، هناك الكثير من العناصر المشتركة في أحلامنا.

في حين أن التفسيرات قد تختلف، فإن بعض المواضيع تتكرر عبر الثقافات.

تفسير أكثر 5 أحلام شائعة ..

  • السقوط:

من المحتمل أن تكون أحلام السقوط من أكثر أشكال الأحلام انتشاراً، وغالباً ما تثير إحساساً بالضعف وفقدان السيطرة.

أحلام السقوط من أكثر أشكال الأحلام انتشاراً
أحلام السقوط من أكثر أشكال الأحلام انتشاراً

من الناحية النفسية، قد ترمز هذه الأحلام إلى الخوف من الفشل أو الانحدار الملحوظ. ويمكن أن يشير السقوط أيضاً إلى الحاجة إلى التخلي عن الموانع وتبني التغيير.

فسّر سيغموند فرويد، الملقب بـ«أبو التحليل النفسي»، السقوط على أنه مظهر من مظاهر القلق، مما يعكس الشوق إلى التحرر أو الاستسلام.

  • الطيران:

وعلى عكس ما سبق، تمثل أحلام الطيران تحرراً كبيراً من القيود.

من الناحية النفسية، يمكن أن ترمز أحلام الطيران إلى الحرية والتمكين والسمو.

تمثل أحلام الطيران تحرراً كبيراً من القيود
تمثل أحلام الطيران تحرراً كبيراً من القيود

حيث رأى كارل يونغ، وهو شخصية رائدة في علم النفس أن الطيران يدل على رحلة نحو التنوير، وأنه غالباً ما تتزامن هذه الأنواع من الأحلام مع مشاعر البهجة والسعادة.

  • التعرض للهجوم أو المطاردة:

من الناحية النفسية، قد ترمز هذه الأحلام إلى تجنب مواجهة الصراعات أو العواطف التي لم يتم التعامل معها.

وقد تعكس الشعور بالإرهاق من الضغوط الخارجية أو الاضطرابات الداخلية.

فسر يونغ هذه الأحلام على أنها مواجهة مع الجوانب المظلمة والمقموعة في شخصياتنا والتي تتطلب الاعتراف.

  • العري في الملأ:

تؤدي أحلام التعري في الأماكن العامة إلى مشاعر عميقة بالضعف والانكشاف.

من الناحية النفسية، يمكن أن ترمز هذه الأحلام إلى الخوف من الحكم أو الرفض أو التدقيق الاجتماعي. وقد تعكس عدم الأمان بشأن الصورة الذاتية أو الرغبة في إخفاء العيوب ونقاط الضعف.

فسر “يونغ” العري على أنه التجرد من الأقنعة المجتمعية، وكشف الذات الحقيقية تحت واجهة التوافق الاجتماعي.

  • سقوط الأسنان:

على الرغم من غرابتها، فإن الأحلام التي تنطوي على سقوط الأسنان شائعة بشكل كبير، وغالباً ما تثير مشاعر عدم الارتياح والضعف.

الأحلام التي تنطوي على سقوط الأسنان شائعة بشكل كبير، وغالباً ما تثير مشاعر عدم الارتياح والضعف
الأحلام التي تنطوي على سقوط الأسنان تثير مشاعر عدم الارتياح والضعف

من الناحية النفسية، قد ترمز هذه الأحلام إلى الخوف من الشيخوخة، أو فقدان الحيوية.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن تشير أيضاً إلى الحاجة إلى التجديد، والتخلص من العادات أو المعتقدات القديمة لإفساح المجال للنمو.

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السقوط في الأحلام اثناء النوم

منها “السقوط وفقدان الأسنان” .. تفسير أكثر 5 أحلام شائعة “نفسياً”

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