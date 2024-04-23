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مشهد مُهيب.. طوفان بشري في جنازة عبد المجيد الزنداني وأردوغان بالمقدمة (فيديو)

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مشهد مُهيب.. طوفان بشري في جنازة عبد المجيد الزنداني وأردوغان بالمقدمة

وطن – شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بتشييع جنازة الشيخين اليمني عبد المجيد الزنداني، والتركي حسن أفندي في “مسجد الفاتح” بإسطنبول وذلك فور عودته من زيارة العراق التاريخية.

وتوفي العالم اليمني البارز عبد المجيد الزنداني وأحد مؤسسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 82 عاما حسب ما أفادت أسرته.

وغزت منصات التواصل فيديوهات وصور، لتشييع جثمان الشيخ اليمني عبدالمجيد عزيز الزنداني، في تركيا بعد أن وافاه الأجل.

وأظهرت الصور المتداولة توافد عشرات الآلاف في الشوارع والأزقة بجوار مسجد الفاتح في مشهد مهيب بمدينة اسطنبول التركية.

وظهرت الحشود التي أغلقت الشوارع حول المسجد كأنها “طوفان بشري”، حيث امتلأ مسجد الفاتح والشوارع المجاورة قبل 4 ساعات من إقامة صلاة الجنازة.

وعلق “محمد بن عبدالمجيد الزنداني” على جنازة والده الشيخ في تغريدة على حسابه في موقع إكس-تويتر سابقاً –قائلاً :”عشرات آلاف المصلين من جميع أقطار الأمة الإسلامية على الشيخ عبدالمجيد الزنداني رحمه الله وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسجد السلطان محمد الفاتح بإسطنبول”.

وأظهر مقطع فيديو أرفقه الزنداني الابن في تغريدته الرئيس التركي أردوغان مع عدد من المسؤولين الأتراك، وهم يحيطون بالجثمان الملفوف بالقماش الأسود وبدا أردوغان وهو يتلو بعض الآيات القرآنية.

موعد ومكان التشييع

وكان مصدر مقرب من أسرة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، كشف لوسائل إعلام يمنية عن موعد ومكان تشييع جثمانه، وإقامة مراسم العزاء له.

وقال المصدر، إن الصلاة على جثمان الشيخ عبدالمجيد، ستكون اليوم الثلاثاء في مسجد الفاتح بمنطقة الفاتح بإسطنبول بعد صلاة العصر مباشرة.

كما سيتم استقبال العزاء الساعة (07:00) السابعة مساءً في قاعة فندق كايا قرب محطة بيكنت في بيلكدوزو.

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