مشهد مُهيب.. طوفان بشري في جنازة عبد المجيد الزنداني وأردوغان بالمقدمة (فيديو)

وطن – شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بتشييع جنازة الشيخين اليمني عبد المجيد الزنداني، والتركي حسن أفندي في “مسجد الفاتح” بإسطنبول وذلك فور عودته من زيارة العراق التاريخية.

وتوفي العالم اليمني البارز عبد المجيد الزنداني وأحد مؤسسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 82 عاما حسب ما أفادت أسرته.

مشاهد من تشييع جنازة الشيخ #عبدالمجيد_الزنداني رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته، في مدينة اسطنبول تركيا.#الزنداني_في_ذمة_الله#الزنداني pic.twitter.com/3we1EWQZYu — علي حمود الحجوري (@Abu_Retag12) April 23, 2024

وغزت منصات التواصل فيديوهات وصور، لتشييع جثمان الشيخ اليمني عبدالمجيد عزيز الزنداني، في تركيا بعد أن وافاه الأجل.

من جنازة الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله تغشاه . #فريق_فرسان_الأقصى pic.twitter.com/rS0ggAWXpU — سميرة الصرمي samalsarmy@ (@samera_alsrmy) April 23, 2024

وأظهرت الصور المتداولة توافد عشرات الآلاف في الشوارع والأزقة بجوار مسجد الفاتح في مشهد مهيب بمدينة اسطنبول التركية.

وظهرت الحشود التي أغلقت الشوارع حول المسجد كأنها “طوفان بشري”، حيث امتلأ مسجد الفاتح والشوارع المجاورة قبل 4 ساعات من إقامة صلاة الجنازة.

قال النبيﷺ:

من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة

أنتم شهداء ﷲ في الارض إذا صلوا على جنازة؛ فأثنوا خيرا، يقول الله سبحانه و تعالى: أجَزتُ شهادتهم فيما يعلمون، وأغفر له ما لا يعلمون#عبدالمجيد_الزنداني pic.twitter.com/qRXwRT3HEi — أنيس منصور (@anesmansory) April 23, 2024

وعلق “محمد بن عبدالمجيد الزنداني” على جنازة والده الشيخ في تغريدة على حسابه في موقع إكس-تويتر سابقاً –قائلاً :”عشرات آلاف المصلين من جميع أقطار الأمة الإسلامية على الشيخ عبدالمجيد الزنداني رحمه الله وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسجد السلطان محمد الفاتح بإسطنبول”.

عشرات آلاف المصلين من جميع أقطار الأمة الإسلامية على الشيخ عبدالمجيد الزنداني رحمه الله وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسجد السلطان محمد الفاتح بإسطنبول pic.twitter.com/cqDzLhhCea — محمد بن عبدالمجيد الزنداني (@moohhha) April 23, 2024

وأظهر مقطع فيديو أرفقه الزنداني الابن في تغريدته الرئيس التركي أردوغان مع عدد من المسؤولين الأتراك، وهم يحيطون بالجثمان الملفوف بالقماش الأسود وبدا أردوغان وهو يتلو بعض الآيات القرآنية.

موعد ومكان التشييع

وكان مصدر مقرب من أسرة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، كشف لوسائل إعلام يمنية عن موعد ومكان تشييع جثمانه، وإقامة مراسم العزاء له.

عشرات الالاف على رأسهم الرئيس أردوغان.. في تشييع جنازة الشيخ عبد المجيد الزنداني والشيخ "حسن أفندي" شيخ جماعة "إسماعيل آغا" الصوفيةفي مسجد الفاتح أستنطبول.#عبدالمجيد_بن_عزيز_الزنداني #hasanefendi pic.twitter.com/adCQwkdfpm — د.وصفي عاشور أبو زيد (@dr_wasfy) April 23, 2024

وقال المصدر، إن الصلاة على جثمان الشيخ عبدالمجيد، ستكون اليوم الثلاثاء في مسجد الفاتح بمنطقة الفاتح بإسطنبول بعد صلاة العصر مباشرة.

كما سيتم استقبال العزاء الساعة (07:00) السابعة مساءً في قاعة فندق كايا قرب محطة بيكنت في بيلكدوزو.