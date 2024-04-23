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خصّ الأردن في خطابه .. هذا ما قاله أبو عبيدة في اليوم الـ200 للحرب على غزة (فيديو)

بقلم
خطاب أبو عبيدة في اليوم 200 للحرب على غزة

قال الناطق العسكري لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إنّه بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته، وإنه لا يزال عالقا في رمال غزة.

وأضاف أبو عبيدة في خطاب في اليوم الـ200 للحرب الإسرائيلية على غزة، إن العدو لن يحصد إلا الخزي والهزيمة، مؤكداً أن المقاومة في غزة بعد 200 يوم راسخة رسوخ جبال فلسطين.

وقال: “سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا”.

وذكر أنّ “قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة”

وأكد أبوعبيدة أن “العدو لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل”.

وأضاف: “لن نتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبنا وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم”.

ولفت إلى أنّ “العدو يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت”.

“سيناريو رون آراد الأوفر حظا مع أسرى العدو في غزة”

ولوّح الناطق العسكري بأنّ “سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة”.

وأضاف: “الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور العدو لكن الوقت ضيق والفرص قليلة”.

وقال إنّ “ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها”.

وتابع “أبو عبيدة”: “نقدر كل جهد عسكري وشعبي انضم إلى طوفان الأقصى ونخص جبهات القتال في لبنان واليمن والعراق”.

واعتبر أن “ردة الفعل الهستيرية تجاه الفعل المقاوم من مختلف الجبهات تدل على أهمية العمل المقاوم”.

ولفت إلى أنّ أولى الجبهات بالمقاومة هي جبهة الضفة الغربية ونحيي كل شبر من ضفتنا الحرة الأبية”.

رسالة إلى الأردن 

وخصّ “أبو عبيدة” الأردن في خطابه، وقال إنّ أهم الساحات العربية ومن أهمها شعبياً وجماهيرياً وأكثرها إشغالاً لبال العدو هي الجماهير الأردنية العزيزة، وندعوها لتصعيد فعلها وإعلاء صوتها، فالأردن منّا ونحن منه.

وعن الرد الإيراني على اسرائيل، قال “ابوعبيدة”: “رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو”.

ودعا أبو عبيدة “جماهير أمتنا إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة”، قائلاً إن المقاومة ستظل أمينة على تضحيات شعبنا ونحن نحمل آلامه وآماله.

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