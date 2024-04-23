إعلام الإمارات غير مرحب به.. السودان يعيد عمل مكاتب “العربية والحدث” بينما يواصل حظر “سكاي نيوز”

وطن – قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن السلطات السودانية قررت، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح مكاتب قناتي (العربية) و(الحدث) السعوديتين في البلاد.

وكان السودان قد أوقف قبل أيام، قناة العربية وشبكة الحدث الشقيقة وقناة سكاي نيوز عربية الإماراتية، بسبب ما وصفه وزير الإعلام السوداني بـ “عدم الالتزام بالمهنية والشفافية المطلوبة”. فيما لم يسمح القرار الجديد بإعادة مكتب “سكاي نيوز” الإماراتية واقتصر على القناتين السعوديتين فقط.

السودان يعيد عمل مكاتب قناتي العربية والحدث في البلاد pic.twitter.com/oZMNOr7ngX — Reuters | عربي (@araReuters) April 23, 2024

وجاء ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين حكومة السودان والإمارات توترات شديدة على خلفية دعم الدولة الخليجية قوات الدعم السريع، في حين تسود علاقات هادئة بين الرياض والخرطوم.

وكانت قناة (سكاي نيوز عربية) قد تعرضت لهجوم واسع خلال الأيام الماضية بسبب بثها تقرير عن وجود مقاتلين بجانب الجيش السوداني يتبعون لتنظيم الدولة (داعش)، استعانت فيه بمقطع فيديو قديم تم تصويره في الصومال يظهر فيه مقاتلي التنظيم.

وعقب القرار رفض رئيس مكتب العربية في السودان الاتهامات بعدم المهنية، وأكد أن تراخيص مكاتب العربية والحدث في السودان يتم تجديدها بشكل دوري.

كما أدانت نقابة الصحفيين السودانيين قرار إغلاق المكاتب، قائلة إنه انتهاك واضح لحرية التعبير وحرية الصحافة.

وخلال عام واحد، أدّت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، انتقلت معظم القنوات الأجنبية للعمل من مدينة بورتسودان التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقتة لها.