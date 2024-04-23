“إسقاط النظام الأردني لاكتمال الهلال الشيعي”.. اتهامات عماد أديب لحماس تثير جدلا (فيديو)

وطن – لاقت تصريحات الكاتب المصري المثير للجدل عماد الدين أديب، الأخيرة بشأن التظاهرات الداعمة لغزة في الدول العربية وخاصة من قبل الأردنيين انتقادات واسعة، بعد اتهامه للمقاومة الفلسطينية بالعمل على تثوير الشارع العربي وتحديدا في الأردن لقلب نظام الحكم هناك بتوجيه من إيران، حسب زعمه.

واتهم عماد الدين أديب في لقاء مصور له مع منصة “المشهد” قادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالعمل لصالح إيران.

تصريحات عماد أديب عن الاردن والمقاومة الفلسطينية تثير جدلا

وزعم أن المقاومة تدفع الأردنيين للتظاهر بهدف أجل إسقاط الحكم الهاشمي في الأردن.

عماد الدين أديب: إيران تريد إسقاط الهاشميين في الأردن عبر “حماس” يمكنكم متابعة الحلقة كاملة من برنامج #توتر_عالي مع #طوني_خليفة عبر قناة ومنصة #المشهد pic.twitter.com/LE2B5yJdnr — Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) April 19, 2024

وقال ما نصه: “رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل٬ طالب في كلمته من جمعية المرأة في العاصمة الأردنية بالتظاهر، بينما طالب القائد العام لكتائب عز الدين القسام في نفس الوقت بامتزاج الدم الأردني بالدم الفلسطيني.. وفجأة تصدر هتافات ضد العرش الهاشمي في بعض المناطق”.

وزعم عماد أديب أيضا بأن ثلثي المكون الأردني من أصول فلسطينية، وأن ما يحدث ليس مصادفة، متهما حماس بـ”تسخين الأردنيين لإسقاط النظام الأردني ضمن مشروع إيران لاكتمال الهلال الشيعي” حسب قوله.

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أبو هلالة يرد على أديب ويفضح كذبه

وتسببت اتهامات عماد الدين أديب للمقاومة والمتظاهرين الأردنيين بموجة غضب واسعة، لدى الأردنيين والعرب عامة عبر مواقع التواصل.

ورد الصحفي الأردني ياسر أبو هلالة، على أديب وفند مزاعمه مبينا كذب كل ما أورده في حديثه لمنصة “المشهد”.

وقال أبو هلالة إن أديب يفجر في الخصومة مع الأردن قبل حماس في 4 أكاذيب ذكرها كالآتي:

◾️◾️من تلقى تعليمات من تل أبيب ..

عمادالدين أديب ، الشعب الأردني لا يتلقى تعليمات من أحد . #الصهيوني_عماد_الدين_أديب،

و #قناة_المشهد_الصهيونية لم تهزهما مجازر غزة، وظل أعمى أصم أبكم وأرعبه تحرك الأردنيين نصرة للأقصى

◾️◾️آل أديب هم آل الأكاذيب، وبت أصدق اتهام هيكل لخالهم… pic.twitter.com/oAM5yQTOsB — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) April 23, 2024

1- “ثلثا المكون الأردني من أصول فلسطينية”.. وهذه كذبة لا يرددها غير الصهاينة والصحيح نحو نصف السكان.

2- خالد مشعل لم يتحدث من عمان لجمعية المرأة كما زعم عماد أديب، بل تحدث بدعوة من لجنة نسائية عبر الفيديو من الدوحة.

3-الضيف لم يخطب بالأردنيين ولا غيرهم في يوم التظاهر مع خالد مشعل، خطابه للأمة كلها يوم ملحمة 7 أكتوبر من أول الحرب!

4- الأردنيون هاجموا الملك بحسب مزاعم أديب، لكن الحقيقة أن الهجوم كان على سفارة العدو ونتنياهو ولم يهتف أحد ضد الملك.

واختتم ياسر أبو هلالة منشوره بالقول:”لا داعي لكل هذه الأكاذيب لنصرة الصهاينة الذين هزهم تحرك العالم كله من نيويورك إلى عمان.. وما يرعب آل الأكاذيب ـ في إشارة لآل أديب ـ تحرك المصريين الذين شجعهم تحرك الشارع الأردني.

وقال مهاجما أديب بشدة:”هذا البهيم ماذا يقول في تحرك الجامعات الأميركية؟.. هل تلقوا تعليمات من إيران.”

ومساء، الثلاثاء، شهدت الساحات الأردنية عدة تظاهرات حاشدة دعما لغزة والشعب الفلسطيني عقب الرسالة التي وجهها متحدث القسام “أبو عبيدة”، للأردنيين وإشادته بهم.

وخص أبو عبيدة في خطابه الأخير، الثلاثاء، الشعب الأردني بقوله إنّ أهم الساحات العربية ومن أهمها شعبياً وجماهيرياً وأكثرها إشغالاً لبال العدو هي الجماهير الأردنية العزيزة”. ودعا الأردنيين لمزيد من التصعيد في الشارع إسنادا للفلسطينيين في غزة.