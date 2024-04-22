تفاصيل ساخنة لما حدث في غرفة بايدن ليلة الهجوم الإيراني على إسرائيل

وطن – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ما حدث في غرفة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن بايدن وفريق الأمن القومي التابع له كانوا يتابعون بقلق متزايد يوم 13 إبريل/نيسان الجاري، تفاصيل إطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل.

وأضافت أن عدد صواريخ “كروز” وسرب الطائرات دون طيار كانت كثيرة في الجو، وأن بايدن ومساعديه كانوا يخشون من أن تطغى على الدفاعات المعززة التي قدموها لإسرائيل قبل أسبوع من الهجوم.

أسوأ سيناريوهات وكالات التجسس الأمريكية

في سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون في وقت لاحق، إن حجم الهجوم المباشر الأول لطهران على إسرائيل يطابق ما وُصف بأسوأ سيناريوهات وكالات التجسس الأمريكية.

وخلال الاجتماع الذي تم في غرفة العمليات على الساعة 5:15 مساءً ذلك اليوم، لم يتمكن بايدن ومساعدوه من التأكد من أن أنظمة إسرائيل المضادة للصواريخ، ستمنع ما يقرب من 99% من الصواريخ الإيرانية.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن بغرفة العمليات في ذلك اليوم، إن نتائج الدفاعات لم تكن واضحة حتى لحظة تنفيذ الهجوم.

وأضاف أن الانتظار أثناء القصف الإيراني كان من بين اللحظات الصعبة، حيث وجدوا أنفسهم غير متأكدين بشأن ما تخطط له كل من إسرائيل وإيران في الأوقات الحرجة.

اقرأ أيضا:

وعندما بدأ الهجوم، قام المسؤولون الأمريكيون في غرفة العمليات و”البنتاغون”، بتتبع الموجات الثلاث من الطائرات والصواريخ التي غادرت المجال الجوي الإيراني، وعبرت العراق والأردن، متجهة نحو إسرائيل.

وذكر مسؤولون في الإدارة، أنه حتى مع التحذير المسبق الذي تلقوه، فإن حجم القصف شكل صدمة كبيرة، وقال مسؤول كبير: “أعتقد أن هذا كان على أعلى مستوى مما كنا عليه، وما كنا نتوقعه”.

أضخم هجوم شهدته إسرائيل منذ عقود

وأوضح التقرير أن 150 طائرة هجومية من دون طيار كانت ستستغرق 7 ساعات للوصول إلى إسرائيل، ثم جاء بعدها الدفعة الأولى من 30 صاروخ “كروز” للهجوم الأرضي.

وأضاف أن الأنظمة الدفاعية التي وضعت على عجل في الأيام التي سبقت الهجوم نجحت في صد أضخم هجوم شهدته إسرائيل منذ عقود.

وأكّد أنه لم تحاول أية دولة من قبل اعتراض هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية دفعة واحدة.

ووفق الصحيفة، كانت واشنطن ترى أن قواتها والقوات الإسرائيلية قادرة على التعامل مع 50 صاروخًا باليستيًا، لكن أكثر من 100 منها كانت منطقة غير معروفة.

كيف سقطت الصواريخ؟

وانتهى التقرير إلى أن نظام “أرو” الدفاعي الإسرائيلي تصدى لمعظم الصواريخ الباليستية، في حين أسقطت المدمرتان الأمريكيتان في شرق البحر الأبيض المتوسط صواريخ عدة أخرى.

وقال إن بطارية أمريكية مضادة للصواريخ من طراز “باتريوت” في أربيل بالعراق اعترضت العديد من الصواريخ.

في حين تم إسقاط الطائرات دون طيار من قبل مجموعة من الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية.