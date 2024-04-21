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مهاجم برشلونة يكشف: هكذا سنهزم ريال مدريد في الكلاسيكو

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مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي

في سياق تعليقه على مباراة الكلاسيكو، مساء الأحد، قال مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي: “نعرف كيف سنهزم ريال مدريد، وقمنا بتحليل الأخطاء التي ارتكبناها في آخر لقاء بيننا”.

وأضاف: “نعلم أنه إذا نجحنا في إيقاف خطورتهم، فيمكننا الفوز عليهم في سانتياغو برنابيو”. بحسب تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”

وأتم: “نشوة الانتصار على مانشستر سيتي، يمكن أن تجعل ريال مدريد خارج الكلاسيكو ذهنيًّا”.

وأوضح: “صحيح أننا لعبنا 70 دقيقة بعشرة لاعبين ضد باريس سان جيرمان، لكن لدينا يومًا إضافيًّا للراحة، لكن ريال مدريد لعبوا 120 دقيقة، واضطروا إلى خوض ركلات الترجيح والعودة إلى مدريد، من المحتمل أنهم وصلوا إلى المدينة بعد الخامسة صباحًا”.

وشدد: “أعتقد أننا في حالة جيدة من الناحية الجسدية والعقلية، لقد قمنا بعمل رائع في التصفيات، ونريد مواصلة ذلك في الكلاسيكو، نعلم أن برشلونة فريق قوي، لكننا نثق بأنفسنا ونعتقد أننا قادرون على الفوز”.

وطالب ليفاندوفسكي زملاءه بأهمية التركيز والهدوء في الكلاسيكو، قائلاً: “علينا أن نكون هادئين ومركزين، وأن نلعب بأسلوبنا. إذا فعلنا ذلك، فلدينا فرصة كبيرة للفوز”.

ويدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة الذي يحتل الوصافة.

ويأتي ريال مدريد من انتصار أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث حسم التأهل لنصف النهائي بركلات الترجيح.

 

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