مقاطع الراقصة العراقية “ام اللول” الإباحية تؤتي ثمارها.. غضب وسخرية بعد منحها جوازا دبلوماسيا (شاهد)

وطن – بحسب معلومات متداولة على مواقع التواصل بالعراق فقد منحت الحكومة العراقية جوازاً دبلوماسياً للراقصة روهان علي المعروفة بلقب “ام اللول”، مما أثار موجة واسعة من الجدل بين العراقيين.

وتساءل العديد من النشطاء العراقيين عن السبب وراء منح راقصة مثل “ام اللول” التي سبق أن تم اعتقالها بسبب التعري أعمالها الهابطة، جواز سفر دبلوماسي خاصة وأنها ليست موظفة حكومية ولا تشغل أي منصب رسمي في الدولة.

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العراق يمنح جوازاً دبلوماسياً للراقصة “ام اللول” .. زين إذا ام اللول صار عدها جواز دبلوماسي #ابو_اللول شعنده ؟ pic.twitter.com/rk334TuxLF — علي البيدر (@AliAlbaidar) April 21, 2024

جواز سفر دبلوماسي لـ “ام اللول”

وكانت لجنة النزاهة النيابية في العراق كشفت في أيار مايو الماضي 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية. وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد إنها رفعت دعوى في محكمة الكرخ بهذا الشأن.

🛑 الإعلامي حميد عبدالله : الراقصة "ام اللول" تمتلك جواز دبلوماسي 💃 pic.twitter.com/sMb7j8Jcpj — عِراقية (@teto_star18) April 21, 2024

وهو ما اعتبر باباً جديداً للفساد في البلاد وتبين بعدها شمول شخصيات “غير لائقة” لتكون بصفة الرسول للعراق، قد أساء لحضارته وتاريخه وحاضره.

ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً من مجموع دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة هينلي وشركاؤه.

معقولة حكومة "المقاومة" تمنح الراقصة "أم اللول" جواز سفر دبلوماسي؟ ماذا قدمت لكم لتكافئوها بهذه الطريقة؟ pic.twitter.com/WZFR0JedUz — د. علي الجابري (@alialjabiri) April 21, 2024

غضب العراقيين وردود الأفعال

وقال الإعلامي العراقي “حميد عبد الله” في مقطع فيديو متداول إن “أم اللول وغيرها من المعروفات لديهن جوازات سفر ديبلوماسية بينما جواد سليم والجواهري وعبد الجبار عبد الله العالم العراقي الكبير ورئيس جامعة وبدر شاكر السياب ليس لديهم مثل هذه الجوازات.”

وأضاف متسائلاً :” لماذا لديها مثل هذا الجواز لأن طبيعة عملها تقتضي؟!”. واستدرك أن هذا الأمر يعبر عن مرحلة انحطاط و”أن كل فنانة صديقة مسؤول تقتضي طبيعة عملها منحها جوازاً ديبلوماسياً.”

وسبق أن صرحت النائبة سروة عبد الواحد، في مقابلة سابقة بأن أصحاب المناصب ومحتكرو السلطة في العراق، يسهلون امتلاك الفاشنيستات وبنات التيك توك والمودلز جوازات سفر دبلوماسيةً، وهن لا يخفينها ويتباهين على الملأ “بكيف أن السياسي الفلاني صديقي وزعيم الحزب الفلاني أعرفه ولذلك آمره يسويلي ما أريد” حسب قولها.

وتقول: “هكذا تُدار الدولة في العراق، وحين حاولت أن أستفسر عن الموضوع من الجهات المختصة أتاني الرد منها عبر شرح الآلية المتبعة في وزارة الخارجية لمنح الجواز الدبلوماسي، وتالياً هم فعلياً لا يجيبون”.

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لمن يمنح جواز السفر الدبلوماسي في العراق؟

وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي لرؤساء الجمهورية والحكومة وأعضاء البرلمان، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم، وأصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة، مع وجود استثناءات يقرّها حصرًا وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.

🛑 الحكومة #العراقيرانية تمنح جوازاً دبلوماسياً #للراقصة (( ام اللول )) .. زين إذا ام اللول صار عدها جواز دبلوماسي #ابو_اللول شعنده ؟ 🤔 pic.twitter.com/AjZEJAjhuI — محمد ألخـطاب (@alkatab83) April 21, 2024

من هي ام اللول؟

و”أم اللول” واسمها الحقيقي “روهان علي” هي راقصة عراقية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدت في بغداد عام 1998. بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، ثم انتقلت إلى الرقص الشرقي. أصبحت من أشهر الراقصات في العراق، وحققت شهرة واسعة على مواقع التواصل بسبب مقاطع الرقص والتعري الهابطة التي تنشرها بهدف جذب الجمهور.

أثارت ام اللول الجدل في العديد من المناسبات، بسبب محتوى مقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. في عام 2023، تم القبض عليها بتهمة نشر محتوى فاضح، بعد أن بثت مقطع فيديو مباشر على تطبيق “تيك توك” ظهرت فيه وهي ترقص بملابس مثيرة.

بعد إطلاق سراحها، ظهرت ام اللول في برنامج “بمختلف الآراء” مع الإعلامي العراقي قحطان عدنان، حيث اعتذرت عن تصرفها، وقالت إنها كانت تعاني من مشاكل نفسية.