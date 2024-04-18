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مفاجأة .. من هما لاعبا ريال مدريد الذيْن تهربا من تسديد ركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي؟

بقلم
لاعبان من ريال مدريد تهربا من تنفيذ ركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن اثنين من لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني تهربا من تسديد ركلات الترجيح، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وعبر ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تخطيه مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء مواجهة الإياب بينهما على ملعب الاتحاد بالتعادل (1-1)، علماً بأن مباراة الذهاب كانت انتهت بنتيجة (3-3).

من هما لاعبا ريال مدريد الذيْن تهربا من تسديد ركلات الترجيح؟

ووفق الصحيفة فإنّ اللاعبين الذيْن تهربا من تسديد ركلات الجزاء، هما: فيدي فالفيردي الذي أبلغ الجهاز الفني أنه متعب وغير قادر على التسديد، والثاني هو إيدير ميليتاو الذي برر رفضه التسديد بأن إيديرسون حارس مانشستر سيتي يعرفه جيدا وسيكون قادرا على التصدي للكرة.

وسجل لريال مدريد في ضربات الترجيح بيلينغهام، ولوكاس فاسكيز، وناتشو، وروديغير، وأهدر مودريتش. بينما سجل لمانشستر سيتي جوليان ألفاريز، وإيديرسون، وفودين، فيما أهدر بيرناردو سيلفا وكوفاسيتش ركلتيهما.

ويدين النادي الملكي بفوزه الى حارس مرماه الدولي الأوكراني أندري لونين الذي أنقذ كرات عدة في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يتصدى لركلتين ترجيحيتين للبرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لاعب النادي الملكي سابقا.

لونين حارس ريال مدريد
لونين حارس ريال مدريد يتصدى لركلة جزاء مانشستر سيتي

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على آرسنال -0 إيابا في ميونيخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.

 

 

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