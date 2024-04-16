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3 غيابات تضرب قائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

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3 غيابات تضرب قائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب “لويس كومبانيس” الأولمبي في إسبانيا، حيث إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين برشلونة باريس سان جيرمان.

3 غيابات تضرب قائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة باريس سان جيرمان، حيث شهدت اختياراته غياب كل من: بالدي للإصابة، وأندرياس كريستينسن، وسيرجي روبيرتو؛ بسبب الإيقاف.

إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان
إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية لموقعة باريس، كالآتي:

تير شتيجن، جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، فيران توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، رافينيا، إيناكي بينا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، دي يونج، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، كاسادو، كوبارسي، مارك جويو، فورت.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز برشلونة على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، على ملعب “حديقة الأمراء”.

ونقل موقع “كووورة” عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة حقق 4 انتصارات بأول 4 مباريات على ملعبه في دوري أبطال أوروبا (3 مباريات بالمجموعات ومباراة دور ال16).

وأضافت الصحيفة، أن الفريق الكتالوني لم يحقق 5 انتصارات متتالية على ملعبه، منذ موسم 2018/2019.

ويسعى برشلونة لتكرار فوزه على باريس سان جيرمان، من أجل معادلة رقمه قبل 5 سنوات.

جدير بالذكر، أن برشلونة في موسم 2018-2019، خرج من نصف النهائي على يد ليفربول.

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3 غيابات تضرب قائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

3 غيابات تضرب قائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

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