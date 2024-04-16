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مطار دبي يغرق بطائراته! .. فشل أنظمة التصريف يصيب المطار بشلل وإلغاء رحلات (فيديو)

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غرق مطار دبي

تداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة وغير مسبوقة، تظهر غرق مطار دبي بدولة الإمارات، نتيجة الإمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد جرّاء تأثرها بمنخفض جوي.

وتظهر اللقطات المتداولة ارتفاع منسوب المياه بشكلٍ كبير في مطار دبي، وسط محاولات الطائرات التحرك بصعوبة على مدرج المطار .

وتساءل مغردون عن عدم نجاح أنظمة التصريف والبنية التحتية في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي هطلت وتسببت بغرق مطار دبي.

وتسببت الحالة المطرية في إلغاء العديد من الرحلات المجدولة لهذا اليوم الثلاثاء، بما فيها بعض الرحلات المجدولة لمدينة جدة والرياض.

ويمر مطار دبي حاليًا بحالة شلل لكافة العمليات التشغيلية، وبمتوسط تأخير للرحلات القادمة يصل إلى ساعتين في هذه اللحظة. وفق ما ذكرت منصة “عشاق عالم الطيران”.

وشهدت أغلب مناطق الإمارات الثلاثاء سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا على بعض المناطق، أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة.

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كما أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وذلك مع استمرار تعمق الحالة الجوية غير المستقرة.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة.

وأضافت الهيئة انه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد من المتوقع أن تبدأ موجة أخرى من حالة عدم الاستقرار الجوي الأربعاء تبدأ من المناطق الغربية ومناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات تمديد العمل عن بعد ليوم الأربعاء الموافق 17 إبريل، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

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