مطار دبي يغرق بطائراته! .. فشل أنظمة التصريف يصيب المطار بشلل وإلغاء رحلات (فيديو)

تداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة وغير مسبوقة، تظهر غرق مطار دبي بدولة الإمارات، نتيجة الإمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد جرّاء تأثرها بمنخفض جوي.

وتظهر اللقطات المتداولة ارتفاع منسوب المياه بشكلٍ كبير في مطار دبي، وسط محاولات الطائرات التحرك بصعوبة على مدرج المطار .

وتساءل مغردون عن عدم نجاح أنظمة التصريف والبنية التحتية في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي هطلت وتسببت بغرق مطار دبي.

مطار دبي.

احيانا الفيضانات تتفوق على انظمة التصريف pic.twitter.com/7GBnK1BypR — عبدالله البلوشي (@AAA_Balushi) April 16, 2024

وتسببت الحالة المطرية في إلغاء العديد من الرحلات المجدولة لهذا اليوم الثلاثاء، بما فيها بعض الرحلات المجدولة لمدينة جدة والرياض.

ويمر مطار دبي حاليًا بحالة شلل لكافة العمليات التشغيلية، وبمتوسط تأخير للرحلات القادمة يصل إلى ساعتين في هذه اللحظة. وفق ما ذكرت منصة “عشاق عالم الطيران”.

مشاهد حية لإجتياح السيول لساحة مطار دبي الدولي DXB 🇦🇪 قبل قليل. تسببت الحالة المطرية بإلغاء العديد من الرحلات المجدولة لهذا اليوم، بما فيها بعض الرحلات المجدولة لمدينة جدة والرياض. يمر المطار حاليًا بحالة شلل لكافة العمليات التشغيلية، وبمتوسط تأخير للرحلات القادمة يصل إلى… https://t.co/ZJn4zev7Ec pic.twitter.com/U8LFlBi9GM — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) April 16, 2024

وشهدت أغلب مناطق الإمارات الثلاثاء سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا على بعض المناطق، أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة.

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كما أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وذلك مع استمرار تعمق الحالة الجوية غير المستقرة.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة.

وأضافت الهيئة انه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد من المتوقع أن تبدأ موجة أخرى من حالة عدم الاستقرار الجوي الأربعاء تبدأ من المناطق الغربية ومناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات تمديد العمل عن بعد ليوم الأربعاء الموافق 17 إبريل، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.