خبير تحكيم يحسم الأمر .. هل يستحق أراوخو الطرد؟!

يرى الخبير التحكيمي الإسباني إدواردو إيتورالدي جونزاليس، أن طرد الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، أمام باريس سان جيرمان بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليس صحيحا.

وأسقط أراوخو، باركولا لاعب باريس سان جيرمان على حدود منطقة الجزاء، وقرر حكم المباراة الروماني كوفاكس إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع الكتالوني بالدقيقة 29.

واعترض أراوخو كثيرا على الطرد، حيث فُهم من خلال حديثه مع الحكم أن الحالة كانت دفعا بالكتف، إضافة إلى وجود زميله المدافع الشاب كوبارسي داخل منطقة الجزاء لحظة الخطأ وبالتالي لم تكن حالة انفراد تام.

وقال إيتورالدي، الخبير التحكيمي لصحيفة “آس” الإسبانية، إن تصرف أراوخو لم يكن حتى خطأ. وبالتالي لا يستحق الطرد.كما نقل “كووورة”

وقرر تشافي بعد الطرد سحب النجم الشاب لامين يامال في الدقيقة 34، وأشرك المدافع إنييجو مارتينيز بدلًا منه.