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خبير تحكيم يحسم الأمر .. هل يستحق أراوخو الطرد؟!

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طرد أراوخو مدافع برشلونة، أمام باريس سان جيرمان

يرى الخبير التحكيمي الإسباني إدواردو إيتورالدي جونزاليس، أن طرد الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، أمام باريس سان جيرمان بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليس صحيحا.

وأسقط أراوخو، باركولا لاعب باريس سان جيرمان على حدود منطقة الجزاء، وقرر حكم المباراة الروماني كوفاكس إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع الكتالوني بالدقيقة 29.

واعترض أراوخو كثيرا على الطرد، حيث فُهم من خلال حديثه مع الحكم أن الحالة كانت دفعا بالكتف، إضافة إلى وجود زميله المدافع الشاب كوبارسي داخل منطقة الجزاء لحظة الخطأ وبالتالي لم تكن حالة انفراد تام.

وقال إيتورالدي، الخبير التحكيمي لصحيفة “آس” الإسبانية، إن تصرف أراوخو لم يكن حتى خطأ. وبالتالي لا يستحق الطرد.كما نقل “كووورة

وقرر تشافي بعد الطرد سحب النجم الشاب لامين يامال في الدقيقة 34، وأشرك المدافع إنييجو مارتينيز بدلًا منه.

وسجل لباريس سان جيرمان، مبابي (هدفين) 61 و89، وديمبلي 40، وفيتينيا 54، بينما سجل رافينيا هدف برشلونة الوحيد بالدقيقة 12.

وكان البارسا قد حقق مفاجأة كبيرة، بالانتصار في الذهاب بنتيجة (3-2) في معقل الباريسيين “حديقة الأمراء”، قبل أن يحقق البي أس جي الريمونتادا ويعبر لنصف النهائي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتليتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

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