فتاة تقتل عاملا في مصر بسكين في شارع عام وأمام حشد من المواطنين

وطن – شهدت مصر جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها عامل قتلته فتاة طعنًا بسكين بسبب خلاف على أولوية ركوب “توك توك”.

وفي تفاصيل الجريمة، أقدمت فتاة على إنهاء حياة عامل بطريقة مأساوية بعد طعنه بسكين في الصدر في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية ركوب “توك توك”.

وأفادت التحريات بأن خلافا نشب بين فتاة وشاب تسابقا على ركوب “توك توك” بهدف الهروب من الزحام، فتمسك كلاهما بحقه في استقلال المركبة، بحجة أن كلًا منهما أول من لوّح لسائق التوك توك، وفق وسائل إعلام محلية.

وتطور الموقف إلى خلاف حاد، حيث توجهت الفتاة للعامل قائلة: “متعصبنيش عليك علشان مزعلكش”، ما أثار حفيظته، لتنشب بينهما مشاجرة أسفرت عن مصرع الشاب بعد أن وجهت له الفتاة طعنة بسكين في صدره.

ووقعت الحادثة في شارع عام ومن المعتاد أن يكون مزدحما بالمارة على مدار اليوم.

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وألقت قوات الأمن القبض على الفتاة، وتم نقل جثمان العامل إلى المشرحة.

بلاغ أمني بالحادثة

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من مدير الشرطة الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوقوع حادث قتل لعامل يبلغ من العمر 25 عامًا، حيث تم طعنه بسكين في الصدر بواسطة بائعة خضار، تبلغ من العمر 20 عامًا، نتيجة لخلاف بسبب مناوشة حول أولوية ركوب “توك توك”.