طليقة كاكا تكشف أسرارا مثيرة لانفصالها عنه .. هل خانها؟!

وطن – كشفت كارولين سيلسيو طليقة ريكاردو كاكا، لاعب كرة القدم الشهير ونجم منتخب البرازيل وميلان الإيطالي السابق، أسرارا مثيرة ودوافع غريبة وراء انفصالها عنه.

وفي 2015، وبعد زواج استمر عشر سنوات، انفصل كاكا عن كارولين بعدما أنجبا ولداً وبنتاً.

طليقة كاكا: هذا سبب انفصالي عنه

وقالت طليقة كاكا فيها إن “السعادة كانت تنقصها رغم أن زوجها كاكا كان كريما ولم يرتكب الخيانة بحقها”.

وذكرت كارولين سيلسيو: “كان كاكا زوجا مثاليا، لم يخني قط، كان دائماً كريماً، منحني عائلة ساحرة، لكن، بين أضلعي كانت تنقصني السعادة. شيء ما كان ينقص كانت المشكلة في كماله الذي طغى”.

واعتبر عدد من نشطاء التواصل أن “قصة كاكا وكارولين هي أغرب قصة انفصال في العالم”.

فيما عاد آخرون للحديث عن الحياة المثالية للنجم ريكاردو كاكا المعروف بانضباطه الكبير، والتزامه دينيا وأخلاقيا، إلى جانب مسيرته الملهمة كلاعب كرة قدم.

مسيرة كاكا الكروية

ولعب كاكا المولود في العام 1982، لنادي ساو باولو البرازيلي بين 2001 و2003.

انتقل إلى نادي ميلان الإيطالي حيث لعب معه حتى العام 2009، وتوج معه بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية 2007.

بعد ميلان، انتقل كاكا إلى ريال مدريد بين 2009 و2013. وقاده للتتويج بعدة ألقاب محلية، قبل العودة إلى ناديه الأم ساو باولو.

وتوج كاكا مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم 2002، بعد الفوز في النهائي على منتخب ألمانيا كما فاز بلقب كأس القارات 2009.