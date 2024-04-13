سخرية واسعة من إعلان “الخزانة الأمريكية” فرض عقوبات على أبو عبيدة: أين سيقضي إجازته السنوية؟!

وطن – أثيرت سخرية واسعة من وزارة الخزانة الأمريكية، بعد فرضها عقوبات على قيادات في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بينهم “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة.

وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت أنَّ الولايات المتحدة أصدرت عقوبات على المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إضافة إلى قادة بوحدة الطائرات المسيرة التابعة للحركة.

واستهدفت العقوبات الأمريكية، وليم أبو شنب قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان، وبراء حسن فرحات، مساعد أبو شنب، وخليل محمد عزام وهو مسؤول استخبارات.

🔵 وزارة الخزانة الأميركية قالت إن الولايات المتحدة أصدرت، الجمعة، عقوبات على "أبو عبيدة" المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة #حماس وقادة بوحدة الطائرات المسيرة التابعة للحركة الفلسطينية التي تصنفها واشنطن على قوائم الإرهاب. 🔵 الوزارة ذكرت في بيان أن العقوبات استهدفت حذيفة سمير… pic.twitter.com/4sCXw7BpfQ — قناة الحرة (@alhurranews) April 12, 2024

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أنّ الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت نفسه عقوبات تستهدف حركة حماس.

ماذا تعني العقوبات؟

وتضع العقوبات حظراً على جميع العقارات والمصالح المملوكة للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة أو تلك التي في حوزة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، ويتعين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها.

من جانبه، قال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “العمل المشترك يعزز اليوم تركيزنا الجماعي المستمر على تعطيل قدرة حماس على شن مزيد من الهجمات، وضمن ذلك من خلال الحرب الرقمية وإنتاج الطائرات المسيرة”.

وأضاف: “ستستمر وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، في استهداف شبكات التسهيلات التابعة لحماس أينما كانت، وضمن ذلك المجال الرقمي”، على حد تعبيره.

تفاعل وسخرية

أثارت الخطوة الأمريكية، حالة واسعة من التفاعل وكذلك السخرية لا سيّما بعد تضمين أبو عبيدة ضمن قائمة المستهدفين بالعقوبات من قِبل وزارة الخزانة.

وقال المحلل ياسر الزعاترة: “عن أبو عبيدة والجرائم الجنسية.. هذيان الاتحاد الأوروبي وجنون واشنطن.. فرضت الأخيرة عقوبات على أبو عبيدة تشمل تجميد الأصول كأنه تاجر ألماس.. أما الاتحاد الأوروبي ففرض عقوبات على القسام وسرايا (القدس) على خلفية ما قال إنها أعمال عنف جنسي واسعة النطاق ارتٌكبت خلال هجوم 7 أكتوبر”.

وأضاف: “ما سخّفته بعض صحف الغزاة أنفسهم يثبته الاتحاد، كأن المجاهدين ذهبوا في نزهة، ولم يكونوا يقارعون الموت وينتظرون الشهادة في سبيل ربّ رحيم، فضلا عن حقيقة أن لديهم من الأخلاق ما يوزّع على أوروبا بأسرها”.

وتابع: “لك أن تتخيّل أن مَن يعجّ تاريحهم بالإجرام والقتل والنهب واستعباد البشر؛ ينظّرون على سواهم في الأخلاق.. زمنهم إلى تراجع، تماما كحال الغزاة الذين زرعوهم في أرضنا.. إلى الجحيم، بإذن الله”.

عن "أبو عبيدة" و"الجرائم الجنسية"! هذيان الاتحاد الأوروبي وجنون واشنطن. فرضت الأخيرة عقوبات على "أبو عبيدة" تشمل "تجميد الأصول"، كأنه تاجر ألماس! أما الاتحاد الأوروبي، ففرض عقوبات على "القسام" و"السرايا" على خلفية ما قال إنها "أعمال عنف جنسي "واسعة النطاق" ارتٌكبت خلال هجوم 7… — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 12, 2024

وتفاعل الصحفي أحمد فوزي: “الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة.. على أساس يعرفوا من هو أبو عبيدة.. وعلى أساس أنه يمتلك أرصدة وأملاك وعقارات في أمريكا”.

الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على المتحدث بأسم كتائب القسام "أبو عبيدة" على اساس يعرفوا من هو أبو عبيدة ؟!

وعلى أساس انه يمتلك أرصدة وأملاك وعقارات في أمريكا 😂 pic.twitter.com/fMi2laU9bH — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) April 12, 2024

وكتب الناشط محمد مبخوت: “الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المتحدث العسكري باسم كتائب القسام القائد المجاهد أبو عبيدة.. وكأن لدى أبو عبيدة أموال وأرصدة في بنوك العالم، لن تنالوا من جند الله وأوليائه”.

الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على المتحدث العسكري بإسم كتائب القسام القائد المجاهد أبو عبيدة.

وكان لدى أبو عبيده أموال وارصده في بنوك العالم، لن تنالو من جند الله وأوليائه. #غزة_تنتصر #أبوعبيدة pic.twitter.com/j8q6yNtTZQ — محمد مبخوت (@abomohsn_711) April 12, 2024

وقال الناشط تميم عز الدين: “أبوعبيدة أصبح كياناً تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، وهذا له دلالات كثيرة لو كنتم تعلمون”.

#أبوعبيدة أصبح "كياناً " تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه ، وهذا له دلالات كثيرة لو كنتم تعلمون … #أبوعبيدة pic.twitter.com/0iBsiIu55J — Tameem Ezzeldeen (@TEzzeldeen) April 13, 2024

فيما كتب حساب “مصري غلبان” بسخرية: “الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أبوعبيدة.. الآن أبو عبيدة يعيش في وضع صعب ثرواته في الخزانة الأمريكية ضاعت وإجازاته التي يقضيها في أمريكا وعلى شواطئ مدنها قد حُرم منها طائراته الخاصة توقفت عن الحركة.. مسكين أبو عبيدة أين يقضي إجازاته”.