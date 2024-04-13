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خبر صادم .. لماذا أراد ميسي ونيمار الاعتداء على أشرف حكيمي في باريس!

بقلم
ميسي نوى الاعتداء مع نيمار على أشرف حكيمي في باريس

في تقرير مفاجئ، كشفت صحيفة فرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أراد الاعتداء على زميله السابق أشرف حكيمي أثناء تواجدهما في باريس سان جيرمان، إلا أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس تدخل قبل حدوث الاشتباك.

ووفقاً لتقرير صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، الجمعة، ارتفع مستوى العداء بين الأسطورة الأرجنتينية والظهير الأيمن لمنتخب المغرب، وأراد ميسي الاعتداء على أشرف حكيمي.

وأشار أنّ نيمار حاول الوقوف بجانب ميسي ضد المغربي، قبل أن يتدخل سيرجيو راموس ويقوم بإنهاء المشكلة وينبه نيمار، “قائلا: إذا نهضت، فأنا أيضا سأتدخل”.

ميسي - أشرف حكيمي

وزادت “ليكيب”: يقول أحد الشهود “لحسن الحظ كان راموس متواجدا”. كما نقلت “sports

وبحسب بعض المصادر فإن سبب التوتر بين ميسي وحكيمي يعود إما إلى الخلافات على الكرة خلال التدريبات أو الخلافات الشخصية بين اللاعبين.

لكن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها من قبل أي من اللاعبين الثلاثة أو باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن ميسي وحكيمي ونيمار، جميعهم لاعبون محترفون ولهم سجلات رياضية مميزة، وبالتالي لا يتوقع منهم مثل هذا السلوك.

ولذلك يجب التعامل مع هذه التقارير بحذر حتى يتم التحقق من صحتها وإصدار أي تأكيد رسمي.

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