انتقادات للبلدية المعارضة.. لحظات مرعبة خلال انهيار “تلفريك” غربي تركيا “فيديو”

وطن – تعرضت رئاسة بلدية أنطاليا من حزب الشعب الجمهوري المعارض بقيادة موهيتين بوسيك لانتقادات لاذعة بعد حادثة انهيار تلفريك في الولاية الواقعة غربي تركيا واللحظات المرعبة التي انتشرت بمنصات التواصل وأظهرت تقصيراً كبيراً من البلدية التي فازت مؤخراً بالانتخابات المحلية.

ولم يكن ركاب “تلفريك” في ولاية أنطاليا يتوقعون أن تتحول عطلة عيد الأضحى لهم إلى كارثة وأن تنقلب نزهتهم لمأساة بعد اصطدام التلفريك بعمود أثناء وجود الناس فيه.

"Bence şu an manzaranın tadını çıkartın" 📽 Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan turistlerin AFAD personeli tarafından kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/cJeHxB7B3J — Haber 7 (@Haber7) April 13, 2024

وتسببت حادثة انهيار تلفريك غربي تركيا بمقتل شخص وجرح 7 آخرون فيما تقطعت السبل بحوالي 100 آخرين في الجو، عندما انهار عمود يدعم عربات لعبة “تلفريك” خارج مدينة أنطاليا السياحية التركية.

وسرعان ما استجابت وزارة الداخلية والسلطات الصحية لإنقاذ حياة الناجين ومنع وقوع كارثة أكبر وسط انتقادات لاذعة للبلدية المعارضة.

ووفق ما نقلته تي آر تي خبر وترجمته وطن أعلن وزير العدل يلماز تونج اعتقال 13 شخصاً يعتقد أنهم مسؤولون عن حادثة تلفريك أنطاليا التي أدت لوفاة شخص وجرح 17 آخرين في آخر حصيلة صادرة عن السلطات الصحية التركية.

تعليق رئيس بلدية أنطاليا

رئيس بلدية أنطاليا ذكر في بيان نشره بوقت متأخر من مساء الجمعة حول حادثة انهيار تلفريك غربي تركيا إنه تم استدعاء طائرات هليكوبتر مزودة برؤية ليلية لإنقاذ نحو 100 شخصا ما زالوا عالقين في الكبائن.

وأضاف أن فريق الإنقاذ حاول الوصول إلى الركاب الذين تقطعت بهم السبل، قائلاً: “فرقنا المتخصصة موجودة هناك.. سننقذهم جميعا في وقت قصير”.

#SonDakika | Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 155 kişi tahliye edildi. 13 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/I2WDnNzIsU https://t.co/I5uC4VVZUh — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) April 13, 2024

وذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بدوره أن الخسائر البشرية حدثت عندما سقطت إحدى كبائن تلفريك في منطقة ساريسو-تونكتيبي وهي منطقة صخرية أثناء انهيار العمود.

وتم إجلاء خمسة أشخاص كانوا في المقصورة بطائرة هليكوبتر، بينما لا يزال اثنان في انتظار نقلهما و جرى إرسال نحو 110 من أفراد الطوارئ إلى موقع الانهيار، كذلك نقل المزيد من متسلقي الجبال المتخصصين من أماكن أخرى في تركيا وفق ما ذكره الوزير.

يذكر أن انتخابات البلدية التي حققت فيها المعارضة تفوقاً على الحزب الحاكم تزامنت مع فترة صعبة تمر بها تركيا وتواجه بها تحديات اقتصادية فيما يخرج التضخم عن السيطرة، وتتخذ السلطات إجراءات استثنائية عبر رفع أسعار الفائدة إلى 50% لتكون هذه النسبة الأعلى في العالم.

ولم يشفع للحزب الحاكم ما حققه من نهضة تنموية ملموسة لتركيا بعدما كانت نسيا منسيا وتعيش في ترهات التخلف بفعل حكم حزب الشعب الجمهوري ورغم ذلك تقبلها النظام الحاكم بصدر رحب وعلق عليها بالقول إنه يأمل أن تكون نقطة لتصحيح المسار وتغيير الأوضاع نحو الأفضل.