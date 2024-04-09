هكذا سخر باسم يوسف من اعتذار إسرائيل عن استهداف فريق منظمة المطبخ الإغاثية

وطن – سخر الإعلامي الشهير باسم يوسف، من تقديم الاحتلال الإسرائيلي اعتذاره عقب اغتياله فريق الإغاثة الأجنبي التابع لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” في قطاع غزة.

وقال يوسف في لقاء مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية، ردا على سؤال حول سلامة عائلته في قطاع غزة: “يمكننا أن نسمع في أي لحظة سقوط قنبلة ولكن لا بأس لأن إسرائيل ستعتذر، كما تفعل عادة، أنا متأكد”.

وتحدث عن اعتذار الاحتلال عن قتل سبعة عمال أجانب في غزة قال باسم يوسف بسخرية: “لقد كنت سعيدا جدا بالاستماع إلى اعتذارهم الصادق عن قتل الأشخاص من المطبخ المركزي العالمي”.

وأضاف: “يا إلهي.. حجم الألم الذي عليهم أن يمروا به، فقد قال أحد المتحدثين باسمهم على منصة إكس: انظروا ما أجبرتني حماس على فعله”.

وتابع: “الأمر المثير للاهتمام هو الغضب، والصرخة العالمية، مثل :أوه! كيف يمكنك أن تفعلي ذلك يا إسرائيل؟. لكننا ننسى في النهاية، كما نسينا شيرين أبو عاقلة”.

استهداف عمال الإغاثة

وكان جيش الاحتلال قد اغتال فريقًا إغاثيًّا مكون من سبعة عاملين أجانب تابع لمنظمة المطبخ المركزي العالمي”، وهم من جنسيات أمريكية وكندية وأسترالية وبريطانية وبولندية وإيرلندية.

جاء ذلك عبر قصف سيارتهم خلال مرورها عبر شارع الرشيد بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

إقرار إسرائيلي

وأقر جيش الاحتلال بمسؤوليته عن حادثة مقتل عمال الإغاثة في غزة نتيجة غارة إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قوات جيش الاحتلال أصابت بشكل غير متعمد” أشخاصا أبرياء في غزة، وفق تعبيره.

وفي أعقاب موجة كبيرة من التنديد الدولي والأممي جرَّاء استهداف موظفي الإغاثة، فإنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار رسميا، بعد تحقيق أجراه بنفسه.