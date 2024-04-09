هذا هو بديل يورجن كلوب في تدريب ليفربول

وطن – يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي استقر على بديل يورجن كلوب، لاستلام منصب المدير الفني الجديد للريدز، حيث أعلن “كلوب” قبل أسابيع عديدة أنه سيرحل عن تدريب ليفربول في الصيف المقبل.

بديل يورجن كلوب في تدريب ليفربول

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، ليفربول توصل إلى اتفاق شفهي مع روبن أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، بشأن قيادة الريدز في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن الطرفين (ليفربول وأموريم) ناقشا عقدا لمدة 3 سنوات. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل المدرب البرتغالي عن ناديه حتى الآن.

وأوضحت أن أموريم ضمن حسابات بايرن ميونخ أيضا لخلافة توماس توخيل في الموسم المقبل.

وسبق أن ارتبط اسم أموريم بقيادة برشلونة. لكن أكدت تقارير مؤخرا أنه خرج من حسابات النادي الكتالوني.

يذكر أن أموريم لديه شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن سبورتنج لشبونة في الصيف المقبل.