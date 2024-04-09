الرئيسية » رياضة » هذا هو بديل يورجن كلوب في تدريب ليفربول

هذا هو بديل يورجن كلوب في تدريب ليفربول

بقلم
ليفربول يختار بديل يورجن كلوب وهو روبن أموريم المدير الفني لسبورتنج لشبونة

وطن – يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي استقر على بديل يورجن كلوب، لاستلام منصب المدير الفني الجديد للريدز، حيث أعلن “كلوب” قبل أسابيع عديدة أنه سيرحل عن تدريب ليفربول في الصيف المقبل.

بديل يورجن كلوب في تدريب ليفربول

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، ليفربول توصل إلى اتفاق شفهي مع روبن أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، بشأن قيادة الريدز في الموسم المقبل.

يورجن كلوب
يورجن كلوب

وأشارت الشبكة إلى أن الطرفين (ليفربول وأموريم) ناقشا عقدا لمدة 3 سنوات. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل المدرب البرتغالي عن ناديه حتى الآن.

وأوضحت أن أموريم ضمن حسابات بايرن ميونخ أيضا لخلافة توماس توخيل في الموسم المقبل.

روبن أموريم
روبن أموريم

وسبق أن ارتبط اسم أموريم بقيادة برشلونة. لكن أكدت تقارير مؤخرا أنه خرج من حسابات النادي الكتالوني.

يذكر أن أموريم لديه شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن سبورتنج لشبونة في الصيف المقبل.

قد يعجبك أيضاً

رونالدو يضرب البليهي

لكمة رونالدو لعلي البليهي .. هذه العقوبة في انتظاره

ليفربول يختار بديل يورجن كلوب وهو روبن أموريم المدير الفني لسبورتنج لشبونة

هذا هو بديل يورجن كلوب في تدريب ليفربول

طرد رونالدو بسبب علي البليهي

فيديو يكشف ماذا فعل البليهي مع رونالدو قبل طرد الأخير!

معتمر يلقي بنفسه من طابق مرتفع في الحرم المكي

معتمر يلقي بنفسه من طابق مرتفع في الحرم المكي .. وهذا مصيره (فيديو)

فنان مصري يتنازل عن وسام جوته الألماني الشهير.. ما علاقة غزة؟

مقترح أمريكي لهدنة غزة

تفاصيل مقترح أمريكي بشأن هدنة في غزة تنتهي بـ”هدوء مستدام”.. النازحون لن يعودوا لمنازلهم

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior