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من هو سلمان الخالدي الذي أسقط أمير الكويت الجنسية عنه وعن أبنائه وأحفاده؟

بقلم
سحب جنسية المعارض الكويتي سلمان الخالدي

وطن – تصدر اسم الناشط الكويتي سلمان الخالدي محركات البحث في دولة الكويت، وذلك عقب صدور مرسوم أميري يقضي بسحب الجنسية الكويتية منه ومن أبنائه وأحفاده.

وبحسب وسائل الإعلام الكويتية فقد أسقط أمير الكويت جنسية سلمان الخالدي وأبنائه وأحفاده “بعد تجاوزه على آل صباح في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وجاء في المرسوم الذي حمل رقم 66 لسنة 2024 ووقعه أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص بعد الإطلاع على الدستور وعلى المادة 1/13،4/5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة.

وبناء على عرض نائب مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وبعد موافقة مجلس الوزراء تسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه وممن اكتسبها عنهم بطريق التبعية “سلمان عبد الله فهد منشد تركي الخالدي”” ابراهيم محمد مسعود القحطاني” “هناء ظفر اقبال”.

وشدد المرسوم على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

قرار غير دستوري

وأدانت رابطة اللاجئين الكويتية سحب جنسية المعارض سلمان الخالدي واصفة هذا القرار بغير الدستوري والمخالف للقانون الدولي، في السحب السياسي للجنسية الكويتية من الخالدي، وهو قرار لا يدل إلا على سلوك السلطة الذي ينم على الخبانة والهروب من واقع حالها ومحاسبتها.حسب تعبير الرابطة.

مضايقات واعتقالات

وكان سلمان الخالدي يعيش ويدرس في قطر. وفي 25 مارس 2021 ، نشر عدة تغريدات على تويتر كانت بالغة الأهمية عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأثناء سفره من قطر إلى الكويت براً، تم إيقاف الخالدي على الحدود السعودية في 25 ديسمبر 2021، وقيل له إنه مُنع من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 25 عاماً.

وبعد أشهر، أي في 7 أبريل 2022 تم إبلاغ الخالدي عبر رسالة نصية بأن السفير السعودي في الكويت قد وجه اتهامات ضده، بموجب المادة 4 من فصل قانون أمن الدولة في قانون الجزاء الكويتي.

كما استدعته الرسالة النصية للاستجواب في أمن الدولة الكويتي في نفس الشهر. لكن الخالدي لم يتمكن من حضور التحقيقات بسبب دراسته وخوفاً من الانتقام.

وحكم عليه القضاء الكويتي بالسجن خمس سنوات قبل أن يتمكن من الفرار إلى المملكة المتحدة.

سلمان الخالدي يشتم السفير الكويتي

وكان نشطاء تداولوا على منصات التواصل المعارض في آذار الماضي، مقطع مصور متداول للمعارض“الخالدي”، وهو يسير إلى جانب السفير الكويتي ويدعوه للتحرك بصفته السفير “وإيقاف حمام الدم وتخفيف آثار الحصار الخانق على قطاع غزة”.

وفي الفيديو المذكور حاول السفير تهديد المعارض الكويتي بالشرطة لكن الأخير تابع معه المسير حتى باب السفارة.

ووجه كلمات مثيرة للجدل قال فيها: “يحتمي بالإنجليز.. ندوس عليك انت والانجليز ونظامك ومشعل الأحمد.. ليجي يوم ندوسكم دوس بإذنه تعالى”.

ويعرف المعارض الكويتي سلمان الخالدي نفسه في حسابه على منصة (إكس) بأنه كاتب ومخترع حصد 46 إنجازاً دولياً وسجين رأي سابق، ويكتب في ملفه الشخصي: “بيضة أسقطت عرش آل صباح”.

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سحب جنسية المعارض الكويتي سلمان الخالدي

من هو سلمان الخالدي الذي أسقط أمير الكويت الجنسية عنه وعن أبنائه وأحفاده؟

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