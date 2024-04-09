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معتمر يلقي بنفسه من طابق مرتفع في الحرم المكي .. وهذا مصيره (فيديو)

بقلم
معتمر يلقي بنفسه من طابق مرتفع في الحرم المكي

وطن – أصيب معتمر بكسور ورضوض قوية بعدما ألقى بنفسه من طابق مرتفع في الحرم المكي.

وأظهر مقطع فيديو معتمرا يرتدي لباس الإحرام، بعد أن ألقى بنفسه من طابق مرتفع وسقط بالقرب من القباب المحيطة بصحن الكعبة.

وجرى نقل المعتمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق، أعلنت إمارة منطقة مكة والأمن العام السعودي، أن “القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام باشرت الحالة وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية”.

ولم تكشف الإمارة عن هوية المعتمر، أو تفاصيل إضافية حول الحادثة التي تأتي بالتزامن مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان.

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