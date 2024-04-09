الرئيسية » الهدهد » مصر تصدر قراراً قضائياً بخصوص حظر النقاب في المدارس المصرية

مصر تصدر قراراً قضائياً بخصوص حظر النقاب في المدارس المصرية

بقلم
ارتداء النقاب في مصر

وطن – أصدرت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في مصر حكماً بقبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلا، ورفضها موضوعا.

جاء ذلك بعد دعوى قضائية رفعها مواطنان مصريان هما الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني طالبا فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الدعوى شكلا لكنها رفضتها موضوعاً.

وفي وقت سابق كان القضاء المصري قدر قرر مد أجل الحكم في الدعوى المقامة بهذا الصدد، وتقرر حجز الدعوى في وقت لاحق.

ما قصة حظر النقاب في مدارس مصر؟

وفي أيلول/سبتمبر العام الماضي قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تحديد مواصفات الزي المدرسي، وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”؛ ما أثار جدلا واسعا.

وحسب القرار المقصود أصبح “ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه”.

وجاء في بيان الوزارة أنه “في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر”.

يذكر أن هناك جدل مستمر حول ارتداء النقاب في المدارس لسنوات عديدة في مصر.

النقاب والإخوان المسلمين في مصر

ويربط البعض في مصر بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة كمنظمة إرهابية منذ عام 2013، وهو نفس العام الذي تمت فيه الإطاحة بالحكومة المنتخبة المدعومة من الإخوان في انقلاب عسكري.

وقالت جماعات حقوقية إن الدستور المصري يحمي الحريات الدينية وأن تقييد النقاب يعد انتهاكًا للحريات المدنية.

وتفرض عدد من المؤسسات العامة والخاصة في جميع أنحاء مصر بالفعل حظراً على ارتداء النقاب.

ومنعت جامعة القاهرة ارتداء أعضاء هيئة التدريس لنقاب الوجه منذ عام 2015، وهي القاعدة التي أيدتها محكمة مصرية في عام 2020.

قد يعجبك أيضاً

إيلون ماسك

توقع “صادم” من إيلون ماسك سيحدث العام المقبل!!

ارتداء النقاب في مصر

مصر تصدر قراراً قضائياً بخصوص حظر النقاب في المدارس المصرية

كسوف الشمس

تزامنا مع واقعة شهدتها عدة بلدان.. لماذا يتسبب النظر إلى كسوف الشمس في إلحاق الأذى بالعين؟

حكم بسجن عامل مصري 19 عاما والتهمة "تغريدة" عن تركي آل الشيخ!

حكم بسجن عامل مصري 19 عاما والتهمة “تغريدة” عن تركي آل الشيخ!

سحب جنسية المعارض الكويتي سلمان الخالدي

من هو سلمان الخالدي الذي أسقط أمير الكويت الجنسية عنه وعن أبنائه وأحفاده؟

أشرف السعد يُشبه السيسي بالنبي محمد وسيدنا موسى ويثير جدلا واسعا!

أشرف السعد يُشبه السيسي بالنبي محمد وسيدنا موسى ويثير جدلا واسعا!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior