لكمة رونالدو لعلي البليهي .. هذه العقوبة في انتظاره

وطن – كشفت مصادر مطلعة عقوبة كريستيانو رونالدو التي قد ينالها بعد اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي، والتي على إثره طرد من مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لمباراة النصر السعودي أمام الهلال في كأس السوبر السعودي، تعرض رونالدو للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، بعد ضربه البليهي بدون كرة، إثر كرة مشتركة بينهما عند الدقيقة (86) من المباراة التي انتهت لصالح الهلال 2-1.

عقوبة رونالدو المتوقعة بسبب اشتباكه مع البليهي

وأكدت مصادر موقع “كووورة” أن حكم المباراة محمد الهويش وصف تصرف رونالدو في تقرير المباراة ب”السلوك المشين”، بسبب ضربه مدافع الهلال.

وأكد الدكتور أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي: “في حال دون الحكم ذلك بالفعل في تقرير المباراة، فإن رونالدو سيعاقب بغرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي، إضافة لإيقافه مباراتين”.

وأوضح: “العقوبة تشمل الإيقاف التلقائي، أي سيكون المجموع مباراتين فقط”.

استفزاز علي البليهي لـِ رونالدو

ويبدو أن رونالدو لم يفقد أعصابه بسبب الكرة المشتركة مع البليهي فقط، وإنما تعرض النجم البرتغالي لاستفزازات أخرى من لاعب الهلال خلال المباراة.

إذ رصدت عدسات الكاميرات، لقطة استفزاز علي البليهي، مدافع الهلال، كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ما دفع الدون لضرب منافسه لاحقا ليتلقى بطاقة حمراء.

وحسب مقطع فيديو منتشر على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، توجه البليهي إلى رونالدو، ووجه إليه بعض الكلمات، ليرد قائد النصر بدفع اللاعب السعودي بالكتف، ثم السير بعيدا عنه.

كرستيانو حاول يستفز البليهي من بدايه المباراه ولا بالله ذا عقليه لاعب عالمي وخبره لين جته طرده تبرد الخاطر 🤣🤣🤣#الهلال_النصر pic.twitter.com/r7DC6I3K8H — زعيمه اسيا💙 (@lipoii2) April 9, 2024

وكاد البليهي يرد الدفعة لرونالدو ليتطور الأمر، إلا أن سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال، تدخل ومنع زميله من الاعتداء على الدون.