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فيديو يكشف ماذا فعل البليهي مع رونالدو قبل طرد الأخير!

بقلم
طرد رونالدو بسبب علي البليهي

وطن – تصدّرت واقعة طرد كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بعد اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي، منصات التواصل الاجتماعيّ.

وقبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لمباراة النصر السعودي أمام الهلال في كأس السوبر السعودي، تعرض رونالدو للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، بعد ضربه البليهي بدون كرة، إثر كرة مشتركة بينهما.

ويبدو أن رونالدو لم يفقد أعصابه بسبب هذه الكرة المشتركة فقط، وإنما تعرض النجم البرتغالي لاستفزازات أخرى من البليهي خلال المباراة ذاتها.

إذ رصدت عدسات الكاميرات، لقطة استفزاز علي البليهي، مدافع الهلال، كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ما دفع الدون لضرب منافسه لاحقا ليتلقى بطاقة حمراء.

وحسب مقطع فيديو منتشر على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، توجه البليهي إلى رونالدو، ووجه إليه بعض الكلمات، ليرد قائد النصر بدفع اللاعب السعودي بالكتف، ثم السير بعيدا عنه.

وكاد البليهي يرد الدفعة لرونالدو ليتطور الأمر، إلا أن سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال، تدخل ومنع زميله من الاعتداء على الدون.

ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن مباراة الفيحاء في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 19 أبريل/نيسان المقبل.

وقد تعلن لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف رونالدو لمباراتين. ليمتد غيابه إلى مباراة الخليج يوم 27 من نفس الشهر، ضمن الجولة التالية.

وضرب الهلال موعدًا ناريًا جديدًا مع غريمه الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما أطاح بجاره النصر بالفوز عليه (2-1) بأبوظبي مساء الإثنين ضمن الدور نصف النهائي.

 

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طرد رونالدو بسبب علي البليهي

فيديو يكشف ماذا فعل البليهي مع رونالدو قبل طرد الأخير!

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