فنان مصري يتنازل عن وسام جوته الألماني الشهير.. ما علاقة غزة؟

وطن – تنازل الفنان التشكيلي المصري الشهير محمد عبلة، عن وسام جوته الألماني الشهير الذي منحته إياه برلين عام 2022.

جاء ذلك احتجاجاً على دعم ألمانيا لإسرائيل في الحرب المستمرة في قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر.

وقال عبله في تصريحات لوكالة الأناضول: “حصلت على وسام جوته، وهو أعلى وسام تمنحه ألمانيا للمثقفين والفنانين والمبدعين من خارج ألمانيا، وكنت أول فنان عربي يحصل على هذا الوسام”.

وأضاف: “تابعت الموقف الألماني في الصراع في غزة، وأحزنني جداً، لم تحرك المظاهرات في ألمانيا ضمير الحكومة لتعديل مواقفها، خاصة وأن برلين هي ثاني أكبر مورد للسلاح في إسرائيل ودعمتها منذ بداية الحرب في غزة، وقالت إنها ستقف بجوارها”.

وأشار إلى أنه استشعر من الموقف الألماني أنه يتنافى تماماً مع مبادئ الوسام، الذي يعبر عن المساواة والعدل والعمل على توطيد العلاقات بين البشر وتعزيز القيم الإنسانية.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية تقول بهذا الموقف إنها لا تعتبر الفلسطينيين بشرا ولا يستحقون أن يدفعوا عن أنفسهم ومن أجل حريتهم فاستشعرت بأن هناك تناقضا.

وتابع: “قررت وقتها أن أعيد الوسام، حتى على الأقل أنبه الحكومة الألمانية أن موقفها متناقض فمن أين تتحدث عن الإنسانية وفي الوقت ذاته تعطون إسرائيل سلاحا تقتل به الانسانية”.

وأشار إلى أنه قام بإعادة الوسام الألماني إلى سفارة برلين في مصر الأسبوع الماضي، وأن الخارجية الألمانية تواصلت معه بشأن هذا الأمر.

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وأبلغ عبلة الجانب الألماني، بإصراره على إرجاع الوسام، وتوضيح سبب إرجاعه، وقد تم ذلك بالفعل، مؤكدا أهمية أن يتخذ الفنانون والمثقفون والمبدعون موقفا يعبر عن الاستياء والرفض لما يحدث من إسرائيل في غزة.

ما هو وسام جوتة؟

وميدالية “جوته” أو وسام جوته هي جائزة ألمانية دولية سنوية يمنحها معهد جوته الألماني للأشخاص الذين قاموا بخدمة الثقافة الدولية بشكل متميز.

أنشئ الوسام من قبل اللجنة التنفيذية لمعهد جوته في 1954 وجرى الاعتراف به كوسام رسمي في ألمانيا عام 1975.

من هو الفنان محمد عبلة؟

والفنان محمد عبلة، من مواليد عام 1953 حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الرسم جامعة الإسكندرية (حكومية/شمال) 1977، وحصل على عدة جوائز أحدثها الجائزة الشرفية في “ترينالي” مصر الدولي الثالث لفن الغرافيك 1999، ومن أهم أعماله الفنية نصب تمثال سيزيف بألمانيا (1994م).

وأسس عبلة مركز الفيوم للفنون عام 2006 في قرية تونس التابعة لمحافظة الفيوم وسط مصر، والذي يضم متحف للكاريكاتير.

ويعد ذلك أول متحف للكاريكاتير في “الشرق الأوسط”، ويضم تراثًا فنيًا لأعمال 55 فنانا، ونحو 500 عمل إبداعي، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية (حكومية).