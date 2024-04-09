توعد بإسقاط النظام الكويتي.. أول رد لسلمان الخالدي على قرار سحب جنسيته (فيديو)

وطن – في أول رد على سحب السلطات الكويتية جنسية البلاد منه ظهر المعارض الكويتي “سلمان الخالدي” في مقطع فيديو، وهو يشكر الله على الثبات والنصر والعزة واعداً بإسقاط هذا النظام المهزوم –حسب وصفه-.

وقال الخالدي إن ذلك يأتي بعد مسيرة حافلة لقمع عابر للحدود ومحاولة وأد صوته منذ نضاله داخل الكويت واعتقله لـ 4 مرات مروراً بمنعه من دخول السعودية وأداء الحج والعمرة لخمس وعشرين سنة ومحاولة تسليمه من قطر للكويت، ومحاكمات جائرة ومسيسة –حسب تعبيره-

والحكم بحبسه 46 سنة ومحاولة طرده عبر الانتربول ووضعه في قائمة الاعتقال الدولية وقمعه في المملكة المتحدة لثلاث مرات، وصولاً إلى سحب جنسيته وهو القرار غير الشرعي والمخالف دولياً –حسب قوله-

وبعد سلسلة من الشتائم توجه بها سلمان الخالدي للسلطات الكويتية قائلاً إنكم أعلنتم انتصارنا عليكم رغم استخدامكم كل الوسائل ضدنا وختم:”لطالما راهنتم على خضوعنا واستسلامنا وانهزامنا وركوعنا.”

الحمدلله على الثبات والنصر والعزّة،

والوعد بإسقاط هذا النظام المهزوم

وعودة كوت جدي أبن عريعر . . قريبًا.#سلمان_الخالدي pic.twitter.com/cYolpJXueV — سلمان الخالدي | Salman Al-Khaldi (@SalmanAl_Khald1) April 9, 2024

إسقاط الجنسية عن سلمان الخالدي

وكان أمير الكويت أسقط اليوم، الثلاثاء، جنسية سلمان الخالدي وأبنائه وأحفاده بعد تجاوزه على آل صباح في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق المرسوم الأميري الصادر.

وجاء في المرسوم الذي حمل رقم 66 لسنة 2024 ووقعه أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص بعد الإطلاع على الدستور وعلى المادة 1/13،4/5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة.

وبناء على عرض نائب مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وبعد موافقة مجلس الوزراء نسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه وممن اكتسبها عنهم بطريق التبعية “سلمان عبد الله فهد منشد تركي الخالدي”” ابراهيم محمد مسعود القحطاني” “هناء ظفر اقبال”.

الكويت على صفيحٍ ساخن

وكان الخالدي نشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) تدوينة ومقطع فيديو في يوم 3 إبريل الجاري كتب فيها : “الكويت على صفيحٍ ساخن، والجبهة الداخلية بأمسّ الحاجة لنواب معارضة من العيار الثقيل لمواجهة مشروع الاسرة الحاكمة في المرحلة المقبلة: – مبايعة ولي العهد- دستور 62 وتعليق البرلمان و إيصال القوي الأمين واجب قِيمي، عبدالكريم الكندري بدر الداهوم- انور الفكر.”