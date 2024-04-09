تزامنا مع واقعة شهدتها عدة بلدان.. لماذا يتسبب النظر إلى كسوف الشمس في إلحاق الأذى بالعين؟

وطن – تابع الملايين حول العالم، كسوفاً كاملاً للشمس شهدته بلدان عدة، خاصة في القارة الأمريكية، من دون أن يسجّل في الدول العربية.

وفي مثل هذه الحالات، دائما ما تُثار تحذيرات من النظر إلى الشمس، نظرا للأضرار المحتملة لهذا الأمر على عين الإنسان، حسبما تفيد الكثير من التقارير الطبية.

فبحسب توصيات دليل مشاهدة الكسوف المنشور في موقع مجلة “جاما”، فإنّ مشاهدة الكسوف الجزئي للشمس بعين مجردة، دون نظارات واقية ولو لبضع ثوان، يمكن أن تلحق الضرر بالعين، وتؤثر على النظر بشكل مؤقت أو دائم.

و”جاما” مجلة طبية تخضع لمراجعة النظراء وتصدرها 48 مرة سنويا الجمعية الطبية الأمريكية.

ويشاع أنّه أثناء الكسوف الكلي، من الآمن رؤية الكسوف بالعين المجردة، لكن الخبراء يحذرون من ذلك. والكسوف الكلي هو المرحلة حين يحجب فيها القمر الشمس تماما.

الكسوف الكلي يستمر بين دقيقة وثلاث دقائق فقط بناءً على الموقع الجغرافي، ويمكن أن يظهر ضوء الشمس الساطع فجأة مع استمرار القمر في التحرك.

ومخاريط شبكية العين البشرية حساسة للغاية للضوء. وخلال ظروف النهار، تنقبض القزحية بحيث لا تمر سوى كمية صغيرة وآمنة من الضوء عبر العدسة ثم تصل إلى شبكية العين.

وبما أن قرص الشمس ساطع للغاية، فإن أي جزء صغير من ضوئها يمكن أن يلحق الضرر بالعين إذا نظرنا إليها مباشرة، وفق موقع “ناسا”.

ومن المعروف أنه عند النظر مباشرة إلى قرص الشمس، تنقبض حدقة العين بشكل لا إرادي، ما يحمي القرنية والشبكية معا.

لكن في حالة الكسوف، لا يحدث ذلك الانقباض وتستوعب العين أشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تمر عبر ظل القمر دون أن نحس بها، وبالتالي يحدث الضرر.

ومخاريط الشبكية هي الخلايا المستقبلة للضوء في شبكية العين والتي تعمل بشكل فعال خلال التعرض للضوء الساطع وتساعد في إدراك الألوان، أما القزحية فهي المنطقة الزرقاء أو البنية التي تحيط ببؤبؤ العين.

مخاطر النظر للشمس وقت الكسوف

وقال جيسون بي برينتون، طبيب العيون، المدير الطبي في “برينتون فيجن” في سانت لويس في الولايات المتحدة، في حديث لشبكة “سي.بي.أس” إن النظر إلى الشمس -حتى عندما تكون مغطاة كما يحدث أثناء الكسوف- يمكن أن يسبب ضررًا للعين.

وقال يحيى حشاد أخصائي شبكية العيون والمدير الطبي لشركة صحة العيون “بوش لومب”، إنه لا توجد “جرعة آمنة” من الأشعة فوق البنفسجية الشمسية أو الأشعة تحت الحمراء.

وأضاف أن “قسطا صغيرا جدا من تلك الأشعة يمكن أن يسبب ضررا لبعض الناس”، موضحًا أن ذلك الخطر هو ما جعل الأخصائيين يوصون بارتداء نظارات واقية خلال الكسوف .

كسوف كامل للشمس

وكان الملايين حول العالم، قد تابعوا يوم الإثنين، كسوفاً كاملاً للشمس شهدته بلدان عدة، خاصة في القارة الأمريكية.

وقالت وكالة ناسا الفضائية على الهواء مباشرة، إن الملايين احتشدوا في الساحات لمشاهدة الحدث النادر الذي كانت أعلنت عن تاريخه في وقت سابق.

🔴 كسوف الشمس فوق أمريكا الوسطى pic.twitter.com/yUS4ljuUoJ — الصين بالعربية (@mog_china) April 8, 2024

ومع عبور مسار كسوف الشمس الكلي فوق منطقة وسط غرب الولايا المتحدة، حجب القمر الشمس تماماً فوق مدن إنديانابوليس وكليفلاند وبافالو.