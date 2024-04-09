الاتحاد السعودي يريد ضم محمد صلاح بعرض ضخم جداً .. إليكم قيمته

وطن – كشف تقرير إخباري، إن نادي الاتحاد السعودي يجهز عرضا جديدا يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني بغرض التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الاتحاد السعودي يريد ضم محمد صلاح

وأشار موقع “GOAL” العالمي، إلى أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2025، ما قد يدفع النادي الإنجليزي للاستفادة ماديا من النجم المصري قبل رحيله مجانا بعد عام.

صلاح ليس الهدف الوحيد للدولي السعودي

وبحسب الموقع، فإن محمد صلاح ليس الهدف الوحيد للدوري السعودي من البريميرليج في الصيف المقبل.

وفي هذا السياق، قال GOAL إن هناك رغبة أيضا في ضم كيفن دي بروين من مانشستر سيتي، وكاسيميرو ورافائيل فاران من مانشستر يونايتد.

وكان صلاح هدفا رئيسيا للاتحاد أيضا في الصيف الماضي، حيث أرسل النادي السعودي عروضا تقترب من 200 مليون إسترليني، لكن تمسك ليفربول ببقاء النجم المصري.