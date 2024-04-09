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فيديو صادم يشعل البلاد .. اغتصاب طفل معاق حتى الموت!

بقلم
موريتانيا.. اغتصاب طفل معاق حتى الموت

وطن – هزّت جريمة تعذيب طفل معاق واغتصابه وقتله في موريتانيا الشارع الموريتاني، وسط مطالبات بالكشف عن هوية الفاعلين في أقرب وقت، وإيقاع أقصى عقوبة في حقهم.

وعثر على الطفل، محفوظ ولد مامون، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقتولًا بعد تعرضه لاعتداء جنسي.

اغتصاب طفل معاق يهزّ الشارع الموريتاني

ووفق وسائل إعلام محلية، اختفى محفوظ، الذي يعاني من إعاقة منذ ولادته، بالقرب من منزل عائلته يوم السبت، وبعد بحث دام ساعات عنه، عثر عليه في منزل مهجور في مدينة أطار التابعة لولاية أدرار، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة لاحقًا في المستشفى.

وبحسب التقرير الطبي، فقد تبيَّن وجود آثار تعذيب وضرب في الرأس والرقبة، إضافة إلى اعتداء جنسي مروع أدى إلى الموت.

الطفل الضحية محفوظ ولد مامون
الطفل الضحية محفوظ ولد مامون

وأظهرت كاميرا مراقبة، الطفل وهو يسير في أحد الشوارع، قبل أن يتم استدراجه من قبل شخص إلى بناية مهجورة.

ولم يتم التعرف على هوية المعتدين على الطفل حتى اللحظة. بحسب التقارير

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