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3 شبان دخلوا شقة شقيقتهم في الطابق الـ8 فوجدوها في أحضان عشيقها .. هذا ما فعلوه!

بقلم
إلقاء شخص من الطابق الثامن بعد ضبطه في أحضان شقيقتهم المتزوجة داخل غرفة نومها

وطن – ذكرت وسائل إعلامٍ مصرية، الإثنين، أنّ منطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم بالجيزة، شهدت واقعة قتل مفزعة حيث لقي شاب مصرعه على يد 3 أشخاص اعتدوا عليه بالضرب المبرح وألقوا جثته من الطابق الثامن بعد أن ضبطوه في أحضان شقيقتهم المتزوجة داخل غرفة نومها.

ضبطوه في أحضان شقيقتهم المتزوجة داخل غرفة نومها!

ووفق موقع “القاهرة 24” المحليّ، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة من سكان أحد العقارات بمنطقة بشتيل يفيد بحدوث جريمة قتل وقيام مجموعة من الأشخاص بإلقاء شاب من الطابق الثامن ليسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

وتبين أن المجنى عليه دخل في علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة وتعددت اللقاءات بينهما في غرفة نومها وأمام أطفالها، وعندما علم أشقاؤها بالأمر توجهوا إلى هناك واعتدوا عليه وألقوا جثته من الطابق الثامن.

وتم ضبط أحدهم وجار البحث عن المتهم الآخر وصديقه.وفق الموقع

 

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