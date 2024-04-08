وافق عليها أردوغان.. فيدان يعلن عن سلسلة إجراءات جديدة ضد إسرائيل دون كشف طبيعتها: “سننفذها دون تأخير”

وطن – قال وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان”، الاثنين، إن إسرائيل رفضت طلباً تركيا للانضمام إلى عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة جوا وإن أنقرة ستتخذ إجراءات جديدة ضد إسرائيل ردا على ذلك.

وأرسلت تركيا، التي نددت بهجوم إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بالسكان ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى هناك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

#عاجل وزير الخارجية التركية هاكان فيدان: 📌قررنا اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل. 📌سيتم التنفيذ خطوة بخطوة دون تأخير. وستستمر هذه الإجراءات حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وادخال المساعدات الى غزة دون انقطاع.#غزة_تنتصر 🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/agrbdywIff — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) April 8, 2024

وقال فيدان بحسب ما نقل موقع al-monitor : “علمنا اليوم أن طلبنا، الذي رحبت به السلطات الأردنية، رفضته إسرائيل”.

وتابع: “لا يمكن أن يكون هناك أي عذر لمنع إسرائيل لنا من إسقاط المساعدات جواً على غزة التي تعاني من المجاعة. وردا على ذلك، قررنا اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة ضد إسرائيل”.

وبدأت الولايات المتحدة إسقاط شحنات المساعدات إلى غزة جوا الشهر الماضي، بمساهمة من هولندا وفرنسا وإسبانيا ودول أخرى.

وقال فيدان دون الخوض في تفاصيل “هذه الإجراءات التي وافق عليها رئيسنا سيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير”.

وامتنع فيدان عن توضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها، قائلا إنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأضاف أن “الإجراءات التي ستعلنها مؤسساتنا المعنية ستستمر حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع”.

42 طنا من المساعدات

وتابع: “هذه الإجراءات التي أقرها رئيسنا سيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير”. “ستتم مشاركتها مع الجمهور من خلال مؤسساتنا ذات الصلة.”

وأضاف أن الإجراءات غير المحددة ستستمر حتى “تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى غزة دون انقطاع”.

وقال الوزير التركي إن تركيا أصبحت ثاني أكبر مقدم مساعدات لغزة، حيث ساهمت بأكثر من 42 طنا من المساعدات، وكانت سفينة المساعدات التركية التاسعة في طريقها إلى المنطقة.

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ويأتي هذا الإعلان وسط ضغوط شعبية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل. وتجمع عشرات المواطنين في ميدان تقسيم وسط إسطنبول، السبت الماضي، مطالبين الحكومة التركية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.

وفي حديثه يوم الاثنين، رد فيدان ضمنيا على تلك الانتقادات، قائلا إن بلاده “لم تلتزم الصمت إزاء ما يحدث في غزة. لقد اتخذنا الموقف الأكثر صوابا وشجاعة تحت قيادة رئيسنا”.