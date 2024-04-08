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هندوس ينتقمون من مسن مسلم .. “3 ثبتّوه ورابع يكسر قدمه بصخرة”! (فيديو مفجع)

بقلم
اعتداء هندوس على مسن مسلم بوحشية

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو صادم، يوثق مهاجمة مجموعة من الهندوس، مسناً مسلماً في أحد الشوارع، بشكلٍ وحشيّ.

ويظهر في المقطع الصادم، 4 أشخاص، 3 منهم يقومون بشلٍ حركة المسنّ عبر الإمساك بيديه ورجليه، فيما يقوم الرابع بضربه بواسطة صخرة على رجله اليسرى، قبل أن يقوم أحدهم بمهاجمته بمطرقة، وسط محاولات منه لمقاومتهم.

وعلّق حساب “الھیئة العالمیة لأنصار النبي” على الفيديو: “مشهد مفجع لمجموعة من الهندوس يعتدون على مسن مسلم أخ لهم في الوطن والإنسانية ولكن ملأهم الغل وأعماهم الحقد وساقتهم العصبية إلى أن ينتقموا من آدمي بهذه الوحشية والهمجية وغذاهم من قبل حكومة اتخذت العنصرية شعاراً واضطهاد المسلمين وسيلةً لحصد المكاسب السياسية والمقاعد البرلمانية فقننت الاعتداءات وجعلت من المسلمين في الهند مواطنين من الدرجة الثانية ليس لهم حقوق إلا لأن يصمتوا عند كل اعتداء وأن نبكي عليهم عند كل مشهد .. ثم نحن نرسل إليهم أموالنا ليتقووا بها على إخواننا المستضعفين!!”.

ويتعرض مسلمو الهند لانتهاكات جسيمة وعمليات اضطهاد في البلاد التي يحكمها الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والمتهم بممارسة التمييز ضد الأقلية المسلمة منذ توليه السلطة في 2014.

وفي ظل الحكومة القومية الهندوسية الحالية، تفجرت عمليات العنف من قبل من يسمون “حرّاس البقر” في الهند، إذ قُتل أكثر من 50 شخصا خلال السنوات الماضية، معظمهم من المسلمين.

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اعتداء هندوس على مسن مسلم بوحشية

هندوس ينتقمون من مسن مسلم .. “3 ثبتّوه ورابع يكسر قدمه بصخرة”! (فيديو مفجع)

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