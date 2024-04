مذيع ولاعب كرة سابق في إسرائيل: حماس هزمتنا وهزمت الغرب.. والحرب جعلتها أسطورة المقاومة

وطن – قال المقدم التلفزيوني ولاعب كرة القدم الإسرائيلي السابق إلون مزراحي، إنّ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هزمت الاحتلال، ودول الغرب قاطبة.

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “ما أصبح أكثر وضوحاً في هذه اللحظة الفريدة هو أن حماس، وهي حركة فلسطينية صغيرة، لم تهزم إسرائيل فحسب، بل الغرب برمته”.

What is getting clearer at this unique moment, is that Hamas, a small Palestinian movement, defeated not only Israel, but the entire West. All of it. It won on the battlefield, and it won in public opinion. It managed to make spectacular use of its reading of Israeli mentality,…

— Alon Mizrahi | without equality there's no freedom (@alon_mizrahi) April 5, 2024