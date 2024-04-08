مذيع ولاعب كرة سابق في إسرائيل: حماس هزمتنا وهزمت الغرب.. والحرب جعلتها أسطورة المقاومة

وطن – قال المقدم التلفزيوني ولاعب كرة القدم الإسرائيلي السابق إلون مزراحي، إنّ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هزمت الاحتلال، ودول الغرب قاطبة.

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “ما أصبح أكثر وضوحاً في هذه اللحظة الفريدة هو أن حماس، وهي حركة فلسطينية صغيرة، لم تهزم إسرائيل فحسب، بل الغرب برمته”.

What is getting clearer at this unique moment, is that Hamas, a small Palestinian movement, defeated not only Israel, but the entire West. All of it. It won on the battlefield, and it won in public opinion. It managed to make spectacular use of its reading of Israeli mentality,… — Alon Mizrahi | without equality there's no freedom (@alon_mizrahi) April 5, 2024

وأضاف: “(حماس) انتصرت في ساحة المعركة، وانتصرت في الرأي العام. لقد تمكنت من الاستفادة بشكل مذهل من قراءتها للعقلية الإسرائيلية، واستخدمت كل ما لديها بكفاءة عالية”.

وتابع: “(حماس) لم يتم تدميرها أو تفكيكها.. لقد احتفظت تقريبًا بكل أسير على مدار 6 أشهر ولم تستسلم لأي ضغوط. وتظل فعالة وفتاكًة، في قطاع صغير محاصر”.

وأشار مزراحي إلى أن التاريخ سيحكم على الأشهر الستة الماضية باعتبارها واحدة من أكثر الإنجازات عبقرية ولا تصدق في التاريخ العسكري كله.

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ولفت إلى أنه من خلال شن هذه الحرب بهذه الطريقة، ومن دون التفكير أو الشعور، فقد جعلت إسرائيل من حماس أسطورة المقاومة التي ستعيش في الذاكرة الثقافية على مر العصور.

وختم حديثه قائلا: “لم يصدق أحد أنهم قادرون على تحقيق ذلك. لكنهم فعلوا. وغيروا التاريخ إلى الأبد. لن تعود فلسطين إلى السابق مرة أخرى. فازت حماس”.

وتكبَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح وكذلك الاقتصاد، وفشل في تحقيق أهدافه، بعد مرور ستة شهور على الحرب على غزة.

استطلاع رأي يعترف بفشل نتنياهو

وأظهر استطلاع للرأي، أنّ غالبية الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يدير الحرب على قطاع غزة بنحو جيد.

وأشار الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه هيئة البث العبرية الرسمية إلى أن 68% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو، لا يدير الحرب على غزة، بنحو جيد، فيما قال 29% بأنه يديرها بشكل جيد.

وذكر الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين يُحمّلون نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما يُحمّل 35% منهم قيادة الجيش المسؤولية، و3% وزير الدفاع يوآف غالانت.

وبحسب الاستطلاع، طالب 42% من الإسرائيليين نتنياهو بالاستقالة فورا.

تظاهرات مستمرة في إسرائيل

تتزامن هذه النتائج مع خروج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات بشكل يومي، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، واستقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل أسرى.