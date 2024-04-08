قيادي بحماس يكذب تقارير مصرية عن إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة: إسرائيل متعنتة

وطن – ردّ مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على التقارير العديدة التي تحدثت خلال الساعات الماضية عن إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المصدر في تصريحات للجزيرة، إنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات التي تستضيفها القاهرة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ، وقال إن الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب الحركة.

عاجل | مصدر قيادي في حماس للجزيرة: لا تقدم في المفاوضات في #القاهرة والوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب حماس — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) April 8, 2024

وأضاف المصدر أن وفد حركة حماس غادر اليوم للتشاور مع قيادة الحركة.

عاجل | مصدر قيادي في حماس للجزيرة: وفد حركة حماس غادر #القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) April 8, 2024

إعلام مصري يتحدث عن إحراز تقدم

وكانت وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام، قد نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين الأطراف كافة.

وأضاف المصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

وأشارت القناة المصرية إلى أن وفدي حماس وقطر غادرا القاهرة وسيعودان خلال يومين لإتمام بنود الاتفاق النهائي، فيما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي العاصمة المصرية خلال ساعات قليلة، وأن المشاورات ستتواصل خلال الساعات الـ48 المقبلة.

مرونة كبيرة وقرب التوصل لاتفاق

في سياق متصل، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أنَّ جميع الأطراف تظهر في المفاوضات مرونة أكبر من ذي قبل، وقالت إن حركة حماس تريد التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت الهيئة أن الولايات المتحدة تضغط على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن التوصل إلى صفقة بات أقرب من أي وقت مضى.

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توقعات بحل العقدة الرئيسية

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أنها تتوقع طرح واشنطن مقترحا لحل العقدة الرئيسية في المفاوضات والمتعلقة بعودة النازحين إلى شمالي غزة.

وقالت إن مقترح واشنطن قد يتضمن عودة سكان أحياء بأكملها إلى شمالي غزة، وتوقعت مرونة إسرائيلية في التعامل مع هذا الملف.

حماس تتمسك بوقف العدوان

وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان، تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل.