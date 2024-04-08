الرئيسية » الهدهد » قيادي بحماس يكذب تقارير مصرية عن إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة: إسرائيل متعنتة

قيادي بحماس يكذب تقارير مصرية عن إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة: إسرائيل متعنتة

بقلم
غزة

وطن – ردّ مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على التقارير العديدة التي تحدثت خلال الساعات الماضية عن إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المصدر في تصريحات للجزيرة، إنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات التي تستضيفها القاهرة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ، وقال إن الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب الحركة.

وأضاف المصدر أن وفد حركة حماس غادر اليوم للتشاور مع قيادة الحركة.

إعلام مصري يتحدث عن إحراز تقدم

وكانت وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام، قد نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين الأطراف كافة.

وأضاف المصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

وأشارت القناة المصرية إلى أن وفدي حماس وقطر غادرا القاهرة وسيعودان خلال يومين لإتمام بنود الاتفاق النهائي، فيما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي العاصمة المصرية خلال ساعات قليلة، وأن المشاورات ستتواصل خلال الساعات الـ48 المقبلة.

مرونة كبيرة وقرب التوصل لاتفاق

في سياق متصل، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أنَّ جميع الأطراف تظهر في المفاوضات مرونة أكبر من ذي قبل، وقالت إن حركة حماس تريد التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت الهيئة أن الولايات المتحدة تضغط على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن التوصل إلى صفقة بات أقرب من أي وقت مضى.

  • اقرأ أيضا:
تعليمات مشددة وصلت لفريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة.. إعلام عبري كشف تفاصيلها

توقعات بحل العقدة الرئيسية

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أنها تتوقع طرح واشنطن مقترحا لحل العقدة الرئيسية في المفاوضات والمتعلقة بعودة النازحين إلى شمالي غزة.

وقالت إن مقترح واشنطن قد يتضمن عودة سكان أحياء بأكملها إلى شمالي غزة، وتوقعت مرونة إسرائيلية في التعامل مع هذا الملف.

حماس تتمسك بوقف العدوان

وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان، تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل.

قد يعجبك أيضاً

مذيع ولاعب كرة سابق في إسرائيل: حماس هزمتنا وهزمت الغرب.. والحرب جعلتها أسطورة المقاومة

غزة

قيادي بحماس يكذب تقارير مصرية عن إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة: إسرائيل متعنتة

جميلة الحبساوي رئيسة بلدية أفالون في فرنسا

ضبط 70 كيلو غرام حشيش في منزل مسؤولة فرنسية.. شكلت عصابة مع شقيقيها

نهر النيل

انتحار شاب مصري من أعلى نهر النيل.. ثاني واقعة بنفس المكان خلال 5 أيام

بنيامين نتنياهو

“سقوط تل أبيب في يد القسام”.. ناصر الدويلة يتحدث عن مآلات سياسات نتنياهو

سحب جيش الاحتلال قواته من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

ماذا قال الدويري عن سحب جيش الاحتلال قواته من خانيونس وتوقعه للمرحلة القادمة؟!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior