ضربة قاتلة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا!

وطن – تلقى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، خبراً سيئاً، قبل استضافة نادي برشلونة يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ومع غياب المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق عن المباراة الأولى أمام برشلونة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، فقد مدرب باريس سان جيرمان خيارا جديدا لتعويض النجم المغربي الدولي.

غياب نوردي موكيلي

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نوردي موكيلي سيغيب عن مواجهة برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها في رأسه، بعد الاصطدام بحارس مرمى كليرمون فوت، خلال مباراة الفريقين السبت الماضي.كما نقل “كورة”

🤕 @NordiMukiele est sorti sur blessure. Nous lui souhaitons un bon rétablissement 🙏💪#PSGCF63 pic.twitter.com/0A80ItQpVK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 6, 2024

وأضافت أن موكيلي خضع لاختبارات اليوم الإثنين تحت إشراف طبيب أعصاب، وقرر بعدها النادي الباريسي إراحة اللاعب الفرنسي التزاما ببروتوكول إصابات الارتجاج.

وذكرت الصحيفة أن غياب موكيلي سيكون ضربة قوية وجديدة لأنه كان بديلا لأشرف حكيمي في مباراة يوم السبت الماضي.

واختتمت بأن إنريكي لم يحسم بعد خياره لشغل الجبهة اليمنى وتعويض غياب حكيمي، علما بأن لاعب الوسط الشاب وارن زاير إيمري سبق توظيفه في الجهة اليمنى.