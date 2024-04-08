ضبط 70 كيلو غرام حشيش في منزل مسؤولة فرنسية.. شكلت عصابة مع شقيقيها

وطن – كشفت السلطات الفرنسية، أنّ قوات الأمن أوقفت في بلدة شرقي البلاد رئيسة البلدية واثنين من أشقائها، بعدما ضبطت في منزلها 70 كيلو غراما من حشيشة الكيف.

وقال المدعي العام هوغ دو فيلي، لوكالة فرانس برس، إن جميلة الحبساوي، رئيسة بلدية أفالون منذ عام 2021، أوقفت بعد أن دهمت قوات الأمن منزلها ومكان عملها.

وجاءت المداهمة في إطار تحقيق بدأته السلطات، قبل أسابيع عدة في عمليات إتجار بالمخدرات في البلدة الصغيرة البالغ عدد سكّانها ستة آلاف نسمة.

تفتيش منزل وصيدلية ومبنى البلدية

وأوضح المدعي العام أنَّ المحققين فتَّشوا منزل الحبساوي ومبنى البلدية والصيدلية التي تعمل فيها كونها صيدلانية، لكنه لم يحدد كمية المخدرات التي عثروا عليها في منزلها.

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وأفاد مصدر مطلع على سير التحقيق، بأن قوات الأمن ضبطت في منزل الحبساوي 70 كيلو غراماً على الأقل من حشيشة الكيف.

وأوضح المدعي العام، أنّ ما مجموعه سبعة أشخاص تم توقيفهم على ذمة التحقيق في هذه القضية، من بينهم الحبساوي واثنان من أشقائها.

ضبط كوكايين وذهب

وأضاف أن التحقيق أفضى أيضا إلى ضبط 983 غراما من الكوكايين و7000 يورو نقدا ونحو 20 سبيكة ذهبية.

ونفذت قوات الأمن هذه المداهمة في إطار حملة وطنية للقضاء على تجارة المخدرات المتنامية في المدن والبلدات الفرنسية.