“مصارع” .. شاهد ماذا فعل رونالدو مع البليهي حتى طرد من مباراة النصر والهلال

وطن – شهدت مباراة نادي النصر السعودي أمام الهلال في كأس السوبر السعودي، مساء الاثنين، طرد قائد النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقائق، حاول رونالدو لعب رمية تماس بشكل سريع، إلا أن البليهي منعه، ما دفع بقائد منتخب البرتغال ونادي النصر إلى الاعتداء عليه.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة إلى رونالدو، الذي غادر الملعب محتجا، وبدأ بالتصفيق ضد الحكم محمد الهويش.

وأثار تهجّم رونالدو على البليهي، غضب جمهور الهلال، الذين وصفوا النجم البرتغالي بـ”المصارع” وفعلته مشينة ومتهورة. حسب تعبيرهم

اوضح لقطه ممكن تشوفها للمصارع كريستيانو رونالدو وفعله المشين والمتهور على الاعب الخلوق البليهي ..😨😨😨 pic.twitter.com/0rSgcDsJBL — هلالي كويتي (@alhilal_q877) April 8, 2024

الهلال يطيح بالنصر ويضرب موعداً مع الاتحاد

وضرب الهلال موعدًا ناريًا جديدًا مع غريمه الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما أطاح بجاره النصر بالفوز عليه (2-1) بأبوظبي مساء الإثنين ضمن الدور نصف النهائي.

سجل ثنائية الهلال سالم الدوسري، ومالكوم في الدقيقتين 61 و72 على الترتيب، بينما حفظ ساديو ماني ماء وجه النصر بهدف في الدقيقة 90+9.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد، حامل اللقب، يوم الخميس المقبل في مواجهة سادسة بينهما بكل بطولات الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم حسم المباريات الخمس الماضية (في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية).

وواصل الهلال سلسلة انتصاراته إذ وصل للفوز رقم 33 على التوالي في كل البطولات، وهو رقم غير مسبوق عبر التاريخ.

كما جدد تفوقه على النصر للمرة الثالثة على التوالي في كل البطولات الرسمية والودية، بعد انتصار الدور الأول من الدوري (3-0)، ونهائي كأس موسم الرياض الودية (2-0).