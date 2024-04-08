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“سقوط تل أبيب في يد القسام”.. ناصر الدويلة يتحدث عن مآلات سياسات نتنياهو

بقلم
بنيامين نتنياهو

وطن – تحدث السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة السابق، عن مآلات السياسات التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل الحرب على غزة.

وقال في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “هل يستطيع نتنياهو المضي قدما في لعبة المعادلة الصفرية؟.. الجواب لو كان الأمر بيده سيستمر في عناده حتى تسقط تل أبيب بيد القسام”.

وأضاف أن الأمر خرج من يد نتنياهو، وأن قيادة الجيش على وشك التمرد على الحكومة التي تطلب منها المستحيل.

وختم قائلا: “سيهزم الجمع و يولون الدبر بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى وأمر”.

غضب متصاعد ضد نتنياهو

وزاد حجم الغضب في إسرائيل، جراء الفشل الذريع في استعادة الأسرى والعجز عن حسم المعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وزادت الأصوات المطالِبة بتنحي نتنياهو عن منصبه بعد تحميله مسؤولية الفشل الإسرائيلي.

دهس متظاهرين في إسرائيل

ومساء السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فيما أقدم سائق سيارة على دهس مجموعة منهم.

وجرت المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل، عند تقاطع كابلان وسط مدينة تل أبيب.

وتظاهر مئات الإسرائيليين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته.

تظاهر نحو 8 آلاف شخص في حيفا عند مفترق حوريف وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة.

كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.

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