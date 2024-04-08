“سقوط تل أبيب في يد القسام”.. ناصر الدويلة يتحدث عن مآلات سياسات نتنياهو

وطن – تحدث السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة السابق، عن مآلات السياسات التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل الحرب على غزة.

وقال في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “هل يستطيع نتنياهو المضي قدما في لعبة المعادلة الصفرية؟.. الجواب لو كان الأمر بيده سيستمر في عناده حتى تسقط تل أبيب بيد القسام”.

وأضاف أن الأمر خرج من يد نتنياهو، وأن قيادة الجيش على وشك التمرد على الحكومة التي تطلب منها المستحيل.

وختم قائلا: “سيهزم الجمع و يولون الدبر بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى وأمر”.

هل يستطيع نتنياهو المضي قدما في لعبة المعادلة الصفرية .

الجواب لو كان الامر بيده سيستمر في عناده حتى تسقط تل ابيب بيد القسام لكن الامر خرج من يد نتنياهو و قيادة الجيش على وشك التمرد على الحكومة التي تطلب منها المستحيل .

سيهزم الجمع و يولون الدبر بل الساعة موعدهم و الساعة ادهى و… — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 7, 2024

غضب متصاعد ضد نتنياهو

وزاد حجم الغضب في إسرائيل، جراء الفشل الذريع في استعادة الأسرى والعجز عن حسم المعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وزادت الأصوات المطالِبة بتنحي نتنياهو عن منصبه بعد تحميله مسؤولية الفشل الإسرائيلي.

دهس متظاهرين في إسرائيل

ومساء السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فيما أقدم سائق سيارة على دهس مجموعة منهم.

إصابة 5 متظاهرين في تل أبيب جراء عملية دهــس والشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على قائد السيارة pic.twitter.com/hSsRoXkvpL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2024

وجرت المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل، عند تقاطع كابلان وسط مدينة تل أبيب.

وتظاهر مئات الإسرائيليين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته.

صدمة في إسرائيل.. هذه أبرز ردود الفعل بشأن حادثة دهـ ـس متظاهرين ضد نتنياهو في تل أبيب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UW5PVBd0FZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2024

تظاهر نحو 8 آلاف شخص في حيفا عند مفترق حوريف وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة.

كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.