الجيش اللبناني يعلن رسمياً مقتل باسكال سليمان.. كشف عن هوية قاتليه والجثة خارج لبنان

وطن – أكد الجيش اللبناني، الاثنين، مقتل المسؤول في حزب “القوات اللبنانية”، باسكال سليمان، الذي أعلن اختطافه أمس، وقال بيان للجيش إن عصابة سورية وراء هذه الجريمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الأجهزة الأمنية “كانت باشرت منذ انتشار نبأ اختطافه تحرياتها لكشف الفاعلين والضالعين في الجريمة وإعادة المخطوف إلى عائلته سالما، لكن يبدو أن الجهات عمدت إلى تصفيته”.

وأكد البيان استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية خطف وقتل باسكال سليمان، والمتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة.

وأضاف أنه “في هذه الظروف العصيبة، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات”.

توقيف أعضاء العصابة السورية

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من “توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف”.

وتبين خلال التحقيق معهم أن “المخطوف باسكال سليمان قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا”.

الجثة في سوريا

و‏تنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية، وفق البيان.

وأثارت عملية خطف منسق قضاء جبيل في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان، أثناء عودته من تقديم واجب عزاء، في بلدة الخاربة، الأحد، ضجة في لبنان.

وأظهرت كاميرات المراقبة سيارة سليمان في بلدة ترتج – جبيل متجهة نحو جرد البترون قبل أن تجري عملية الخطف عند مفترق يربط بلدة لحفد بطريق ميفوق وحاقل، من قبل مسلحين يستقلون سيارة “سوبارو” بيضاء اللون، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر كيف تقدمت سيارة الخاطفين مركبة منسق القوات.

وانتشر على مواقع التواصل تسجيل صوتي لشخص كان يجري مكالمة هاتفية مع سليمان حين حصلت عملية الخطف، حيث كشف أنه سمعه يناشد الخاطفين قائلاً: “لا ما تقتلوني عندي ولاد”، ليعثر بعدها على هاتف سليمان في بلدة ميفوق.