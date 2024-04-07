17.5 مليون دولار تسوية لسيدتين أجبرتهما شرطة نيويورك على خلع الحجاب.. إحداهما شعرت بالتعري

وطن – وافقت مدينة نيويورك على دفع مبلغ 17.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها سيدتان مسلمتان، قالتا إن الشرطة انتهكت حقوقهما بعد اعتقالهما، بإجبارهما على خلع حجابيهما قبل تصويرهما.

تفاصيل القصة أوردتها صحيفة الغارديان البريطانية، التي قالت إن جميلة كلارك، وأروى عزيز، وهما مسلمتان، رفعتا دعوى قضائية ضد المدينة في عام 2018، بعد أن أجبرهما ضباط الشرطة على خلع حجابهما أمام عشرات الرجال، لالتقاط صور لهما، عام 2017، في مانهاتن وبروكلين.

وتشمل التسوية الأولوية، الدعوى الجماعية رجالاً ونساء أُلزموا بخلع أزياء دينية كانوا يرتدونها قبل تصويرهم.

وقُدمت التسوية الجمعة 5 أبريل/نيسان إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية، وتستلزم موافقة قاضية المقاطعة الأمريكية أناليسا توريس.

وأوضحت الصحيفة، أن إجمالي مبلغ التسوية يُقدر بحوالي 13.1 مليون دولار بعد خصم الرسوم والتكاليف القانونية، وقد يزيد عن ذلك إذا رفع عدد كافٍ من المؤهلين الذين يزيد عددهم عن 3600 دعاوى. وسيتلقى كل شخص مبلغاً يتراوح بين 7824 دولاراً و13,125 دولاراً.

“شعرت كأنني عارية”

إلى ذلك، قالت كلارك بعد الاتفاق على التسوية: “عندما أجبروني على خلع حجابي شعرت وكأنني عارية، لست متأكدة مما إذا كانت الكلمات يمكن أن تعبر عن مدى شعوري بالتعرض للانتهاك”.

وأضافت: “أنا فخورة جداً اليوم، لأنني لعبت دوراً في تحقيق العدالة لآلاف من سكان نيويورك”.

وكانت كلارك قد بكت وتوسلت لإعادة حجابها، عندما طُلب منها خلعه بعد إلقاء القبض عليها بسبب انتهاك أمر الحماية في مانهاتن عام 2017، وفقاً للشكوى.

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وبعد هذه الدعوى القضائية، وافقت شرطة نيويورك عام 2020 على السماح للرجال والنساء بارتداء أغطية الرأس أثناء التقاط الصور، ما دامت وجوههم ظاهرة.

حديث عن “إصلاح في شرطة نيويورك”

بدوره، قال نيكولاس باولوتشي، المتحدث باسم إدارة القانون في المدينة: “هذه التسوية أدت إلى إصلاح إيجابي في شرطة نيويورك، وهو يوازن بين احترام الوزارة للمعتقدات الدينية الراسخة وبين ضرورة إنفاذ القانون بالتقاط صور الاعتقال”.

ضوابط إزالة الحجاب

وبإمكان الشرطة إزالة أغطية الرأس مؤقتاً للتفتيش عن الأسلحة أو البضائع المهربة، ولكن في أماكن خاصة، ومن ضباط من نفس الجنس.

ومَن أُجبروا على إزالة أغطية الرأس في الفترة بين 16 مارس/آذار عام 2014 و23 أغسطس/آب عام 2021 مؤهلون لهذه التسوية.