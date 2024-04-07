وزيرة قطرية تشيد بصحفية مصرية سخرت وقتها ومالها لدعم أطفال غزة المصابين

وطن – أشادت وزيرة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، بصحيفة مصرية سخرت وقتها وجهدها ومالها من أجل خدمة أطفال غزة الموجودين في مصر لتلقي العلاج.

وقالت الوزيرة القطرية في منشور عبر منصة إكس: “في هذه الحرب كما في كل أزمة هناك ثلاثة أصناف من البشر وعلى كل منا أن يختار مكانه: سابق بالخيرات يتصدر كل مكرمة فما زال يرتقي درجاتٍ ببذله بالنفس والجهد والمال.. لا زاد ولا نقص، منغمسٌ في حياته منهمكٌ في مشاغله فوجوده وغيابه سيّان، بل ربما تمرّ به الفرص فلا يقتنصها وربما لا يراها أصلا.. محرّضٌ على الشرّ مانع للخير وإن تلبّس بلبوس الناصح الأمين”.

وأضافت: “قد مرّ بي هذا النموذج المشرق لصحفية مصرية اسمها أسماء خليل، ذهبت لتغطية الأحداث لكنها لم تملك إلا أن تترك كل شيء لتسخّر وقتها وجهدها ومالها من أجل خدمة أطفال غزة ونسائها المتواجدين في العريش للعلاج”.

وتابعت: “فوجئت بها ونحن في الطريق تتصل لتقول لي معي مجموعة من الأطفال من غزة، فالتقينا في الطريق ثم أرسلت لي هذا المقطع الجميل مع أحبابنا أبطال غزة الصغار. هذا المقطع مجرد لحظات لكن بالنسبة لأسماء فإن دعمها لهم ليس مجرد لحظات ولكنه بات قضية حياة”.

وتابعت الوزيرة القطرية: “كذلك لا أنسى الزملاء من الهلال الأحمر المصري والقطري وأرفق صورا لبعضهم وهؤلاء في الصور كلهم متطوعون منذ شهور بعيدا عن أهلهم، وكثير منهم لم يرَ أهله في رمضان وربما لا يراهم في العيد.. كتب الله أجركم وكثّر من أمثالكم إذ بأمثالكم نشعر أن الخير لا زال في الناس”.

#اوقفو_العدوان_على_غزة 🇵🇸 في هذه الحرب كما في كل أزمة هناك ثلاثة أصناف من البشر وعلى كل منا أن يختار مكانه: ⚪️سابق بالخيرات يتصدر كل مكرمة فما زال يرتقي درجاتٍ ببذله بالنفس والجهد والمال ⚪️ لا زاد ولا نقص، منغمسٌ في حياته منهمكٌ في مشاغله فوجوده وغيابه سيّان، بل ربما تمرّ به… pic.twitter.com/YePvZEBOl9 — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) April 5, 2024

وردّت الصحيفة المصرية على تصريح الوزيرة القطرية قائلة: “شكراً علي كلامك الطيب وشعورك العظيم”.

❤️❤️شكراً علي كلامك الطيب وشعورك العظيم ❤️ https://t.co/Zaa21RGCRD — Asmaa Khalil (@AsmaaKhali5743) April 5, 2024

الوزيرة لولوة الخاطر تزور معبر رفح

وكانت الوزيرة لولوة الخاطر، قد جددت دعمها للشعب الفلسطيني من أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ونددت بالعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول المساعدات الإنسانية.

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تزامن ذلك مع إعلان وزارة الخارجية القطرية، وصول طائرة تابعة للقوات المسلحة إلى مدينة العريش المصرية، تحمل 19 طنًّا من المساعدات، تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

ووصل إجمالي طائرات المساعدات القطرية إلى 90 طائرة، قالت الوزارة إنها تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليًّا.