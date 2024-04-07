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وزيرة إسرائيلية تتحدث عن مخطط لاغتيال نتنياهو.. ما القصة؟

بقلم
بنيامين نتنياهو

وطن – ادعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريجيف، أن هناك متظاهرين يريدون اغتيال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك مع تصاعد المظاهرات المطالبة بتنحي نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الوزيرة ميري ريجيف، التي تنتمي لحزب الليكود اليميني، قولها إن المظاهرات العنيفة لا يمكن أن تستمر.

وحثّت ريجيف، وكالات إنفاذ القانون والمحاكم وجهاز الشاباك إلى استمرار اعتقال المتظاهرين، وعدم الإفراج عنهم، والتحقيق معهم؛ لمنع اغتيال رئيس الوزراء، وفق ادعائها.

دهس متظاهرين في إسرائيل

ومساء السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فيما أقدم سائق سيارة على دهس مجموعة منهم.

وجرت المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل، عند تقاطع كابلان وسط مدينة تل أبيب.

وتظاهر مئات الإسرائيليين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته.

بالتزامن مع ذلك، تظاهر نحو 8 آلاف شخص في حيفا عند مفترق حوريف وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة.

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كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.

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