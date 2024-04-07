وزيرة إسرائيلية تتحدث عن مخطط لاغتيال نتنياهو.. ما القصة؟

وطن – ادعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريجيف، أن هناك متظاهرين يريدون اغتيال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك مع تصاعد المظاهرات المطالبة بتنحي نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وزيرة المواصلات الإسرائيلية تتهم بعض المتظاهرين بالسعي لإسقاط وقتل نتنياهو.. ما الذي يحدث داخل تل أبيب؟@AhDarawsha pic.twitter.com/P6y2eP61dH — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 6, 2024

ونقلت القناة 12 العبرية عن الوزيرة ميري ريجيف، التي تنتمي لحزب الليكود اليميني، قولها إن المظاهرات العنيفة لا يمكن أن تستمر.

وحثّت ريجيف، وكالات إنفاذ القانون والمحاكم وجهاز الشاباك إلى استمرار اعتقال المتظاهرين، وعدم الإفراج عنهم، والتحقيق معهم؛ لمنع اغتيال رئيس الوزراء، وفق ادعائها.

دهس متظاهرين في إسرائيل

ومساء السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فيما أقدم سائق سيارة على دهس مجموعة منهم.

إصابة 5 متظاهرين في تل أبيب جراء عملية دهــس والشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على قائد السيارة pic.twitter.com/hSsRoXkvpL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2024

وجرت المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل، عند تقاطع كابلان وسط مدينة تل أبيب.

وتظاهر مئات الإسرائيليين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته.

صدمة في إسرائيل.. هذه أبرز ردود الفعل بشأن حادثة دهـ ـس متظاهرين ضد نتنياهو في تل أبيب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UW5PVBd0FZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2024

بالتزامن مع ذلك، تظاهر نحو 8 آلاف شخص في حيفا عند مفترق حوريف وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة.

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كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.