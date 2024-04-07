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منع هدى حسين وكل صناع “زوجة واحدة لا تكفي” من أي نشاط فني داخل الكويت

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منع هدى حسين وكل صناع "زوجة واحدة لا تكفي" من أي نشاط فني داخل الكويت

وطن – مُنعت الممثلة العراقية هدى حسين من أي نشاط فني أو مسرحي داخل الكويت، كما شمل المنع كل المشاركين في مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي أثار جدلاً واسعاً.

المسلسل الذي عرض في الكويت والعالم العربي اعتبره البعض إساءة للمجتمع الكويتي، وذلك لتناوله قضايا حساسة تمس جوانب من الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية.

ويأتي ذلك بعد أيام من انتشار أنباء عن سحب الجنسية الكويتية من الفنانة هدى حسين، لأنها عراقية الأصل ولم يعرف إذا كان لهذا الأمر علاقة بالمسلسل المثير للجدل أم لا.

وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي، اليوم الأحد، إنه تم وقف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت أو أعمال مسرحية تعرض في الكويت.

وشدد السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، على حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين والنظم واللوائح بمسطرة واحدة على الجميع دون تمييز.

لافتاً إلى أن دور الوزارة هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقية وتمسكه بالقيم والأخلاق التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم كما تعمل وزارة الإعلام بكل احترافية وجهد للحفاظ والارتقاء بالذائقة العامة.

 

إساءة للمجتمع الكويتي

وأشار السبيعي إلى أنه “لن نسمح ممن يشارك في أعمال فنيه خارج دولة الكويت فيها إساءة للمجتمع الكويتي أن يقوم بتقديم أعمال فنية داخل الكويت”.

وكانت وزارة الإعلام قد ذكرت في 16 مارس الماضي، أنها باشرت اتخاذ إجراءات، لم تفصح عنها، تجاه ما أسمته “المسلسل الرمضاني المسيء للمجتمع الكويتي“، مؤكدة رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة لدولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، وذلك بعد حملة انتقادات للمسلسل الرمضاني “زوجة واحدة لا تكفي”.

وتدور أحداث العمل حول “رشيد” الذي يؤدي دوره ماجد المصري، المتزوج من “هيلة” وهي هدى حسين، ومع مرور الأحداث تنكشف العديد من الأسرار غير المتوقعة عن الزوج رشيد، وسط مشاهد مثيرة وأفكار مناقضة للقيم والعادات العربية تسببت بهجوم كبير على المسلسل والقائمين عليه.

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