ماذا قال الدويري عن سحب جيش الاحتلال قواته من خانيونس وتوقعه للمرحلة القادمة؟!

وطن – اعتبر الخبير العسكري الأردني، اللواء فايز الدويري، أنّ إعلان جيش الاحتلال سحب قواته من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، باستثناء “لواء ناحال”، خبراً غير مفاجئ، ولا يحمل جديداً.

والأحد، غادرت جميع قوات الجيش الإسرائيلي البرية قطاع غزة، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية انتهاء المناورات البرية في القطاع وخروج لواء 98 من منطقة خانيونس .

الدويري: سحب جيش الاحتلال قواته من خانيونس “غير مفاجئ”

وقال اللواء “الدويري” عبر منصة إكس، إنّ نفس الإجراء اتخذ في القاطع الشمالي (مدينة غزة)، عندما سحب الفرقة 36، ثم سحب الفرقة 99 من منطقة الوسط، معلناً تحوله إلى المرحلة الثالثة، ثم عاد و دفع بقواته مجددا في معارك الشجاعية والتفاح والدرج والريس والزيتون والشيخ عجلين والشيخ رضوان وتل الهوى والزيتون وأخيراً مجمع الشفاء.

وأضاف: “كما قام بتنفيذ عمليات في منطقة الوسط في كل من البريج والمغازي والنصيرات، لذا سيكون هناك معارك قادمة في حي الامل وقلب خانيونس وبني سهيلا وعبسان الكبيرة والجديدة والزنة والقرارة وغيرها”.

جيش الاحتلال يعلن سحب قواته من خان يونس بإستثناء لواء ناخال، خبر غير مفاجئ، ولا يحمل جديد، نفس الإجراء أتخذ في القاطع الشمالي / مدينة غزة، عندما سحب الفرقه٣٦ ، ثم سحب الفرقة ٩٩ من منطقة الوسط، معلناً تحوله إلى المرحلة الثالثة، ثوم عاد و دفع بقواته مجددا في معارك الشجاعية والتفاح… — Fayez Al-Dwairi I اللواء فايز الدويري (@FayezAldwairi) April 7, 2024

وقال الخبير العسكري: “أتوقع حدوث كل ذلك وأكثر؛ لأن عمليات المقاومة ستستمر وستعمل المقاومة على إعادة تنظيم قدراتها الدفاعية وطريقة إدارة معركتها وترميم جراحها”.

وشدد على أنّه رغم كل ما يقوله جيش الاحتلال ورغم كل الدمار لا زالت المقاومة متماسكة وقادرة على الاستمرار في منازلة قوات الاحتلال ولديها العديد من المفاجآت لينتظرها الجميع.

انتهاء المناورات البرية وخروج لواء 98 من خانيونس

إذاعة جيش الاحتلال أكدت انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خانيونس.

وأضافت الإذاعة أنّه لم يتبق في غزة سوى “لواء ناحال” العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

في حين قالت إعلام عبرية إنّ انسحاب الفرقة 98 من خان يونس يأتي في إطار الاستعدادات لعملية في رفح.

ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها إنّ مهمة الجيش الإسرائيلي في خان يونس كانت تهدف إلى تفكيك لواء حماس وإعادة الرهائن.

وبيّنت المصادر أنّ الجيش بخانيونس غير قادر حاليا على تحقيق مزيد من الإنجازات بشأن المختطفين.

من جهتها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنّ بإمكان الجيش العودة إلى خان يونس إذا لزم الأمر.

وبحسب ذات المصادر فإنّ “الجيش يستعد لمواصلة العمليات ضد كتائب حماس التي لم نتعامل معها بدير البلح ورفح”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ أحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين ستطلب منهم مغادرة رفح.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ 5 صواريخ أطلقت من خانيونس باتجاه غلاف غزة، اعترضت القبة الحديدية جزءا منها، بعد انسحاب القوات.