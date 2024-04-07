آرسنال عينه على نجم ريال مدريد وجاهز لدفع 110 ملايين يورو لإتمام الصفقة

وطن – كشف تقرير إخباري عن أنّ نادي آرسنال الإنجليزي ينوي تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، عنوانها نجم وسط “المرينجي” الفرنسي إدواردو كامافينجا.

آرسنال عينه كامافينجا

وبحسب شبكة “ديفينسا سنترال” فإنّ هناك ثقة داخل آرسنال في قدرة كامافينجا على التأقلم بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأشار التقرير إلى أن آرسنال سيحاول استغلال عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي مع الملكي، من أجل الحصول عليه في صيف 2024.

ولفت التقرير أن الفريق الإنجليزي على استعداد لدفع 110 ملايين يورو، من أجل ضم كامافينجا، البالغ من العمر 21 عاما.

ويحتاج آرسنال إلى تعزيز وسط ملعبه، بنجم من طراز فريد، خاصة مع اقتراب رحيل الإيطالي جورجينو.بحسب ما أورد موقع “كورة”

ويرتبط كامافينجا مع ريال مدريد بعقد حتى 30 يونيو/حزيران 2029.